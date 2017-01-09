Norveç, 11 Ocak’ta FM Radyo Kullanmayı Bırakan İlk Ülke Olacak!

6 yıldır dijital ses yayını üzerinde çalışan Norveç, 11 Ocak’tan itibaren FM radyoyu dünyada bırakan ilk ülke olacak.

Norveç Kültür Bakanlığı 2015 yılının Nisan ayında bir açıklama yapmış ve FM radyo kullanımının 2017’nin başından itibaren terk edileceğini belirtmişti. O tarih geldi çattı ve Norveç, 11 Ocak 2017’de FM radyoyu bırakıp yerine ‘dijital ses yayını’nı getiriyor.

İlk radyo sinyalinin gönderilmesinin üzerinden yaklaşık 100 yıl geçmiş olmasına rağmen bu teknoloji bir türlü geliştirilemedi. Dijital Ses Yayını’nın FM radyoya göre en büyük avantajları ise frekans üzerinden gitmek yerine direkt kanal ismiyle arama yapılabilmesi, parazit barındırmaması (yüksek kalitede yayın kalitesi) ve çok daha fazla kanal barındırabiliyor olması.

Norveç’in aldığı bu kararın temeli 2011 yılına dayanıyor olmasına rağmen Norveçlilerin büyük çoğunluğu, FM radyonun kaldırılmasına karşı çıkıyor. Ülke genelindeki ankette katılımcıların %66’sı FM’in kaldırılmasını istemiyorken yalnızca %17’lik kesim bu kararı destekliyor. Bunun dışında bir başka ciddi problem ise ülkedeki 2 milyondan fazla aracın dijital radyoları desteklemiyor olması. Kullanışlı bir dijital radyo adaptörü için ortalama 175 dolar ödenmesi gerektiği de hesaba katıldığında, bu teknolojinin ülkedeki araçlara 350 milyon dolardan fazla maliyet yaratması bekleniyor.

Norveç’ten sonra bu teknolojiye geçiş yapacak ilk ülkenin ise 2020 yılında İsveç olması bekleniyor.