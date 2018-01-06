Okyanusta Oksijen Eksikliği Canlıların Ölmesine Neden Oluyor

Okyanus ve göllerdeki oksijen eksikliği, canlıların ölmesine neden olarak ölü bölgeleri arttırıyor.

Okyanuslardaki yaşamın temelini oluşturan oksijenin yok olması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getiriyor. Deniz ekolojisi araştırmacısı Breitburg’a göre, okyanuslar son 50 yılda toplam oksijen konsantrasyonunun %2 sini kaybetti. Bu da 77 milyar ton oksijen anlamına geliyor.

Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor. Son yıllarda bu ölü bölgeler oldukça yaygınlaştı, isterseniz dünyanın en büyük ölü bölgesi hakkındaki videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Breitburg makalesinde, deniz hayvanlarını açıkça öldüren ölü bölgelerin yanı sıra, okyanuslarda oksijeni azalmış daha fazla alan olduğunu söyledi. Ayrıca, açık okyanusta yaşanan oksijen sıkıntısının, deniz yüzeyindeki sıcaklığın artmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Düşük oksijenli okyanus, küresel sorunlar listesinde oldukça aşağıda bulunuyor. Ancak son derece düşük oksijen konsantrasyonu beraberinde, küresel ısınmayı arttıracak ve hızlandıracak sorunları getiriyor. Düşük oksijen konsantrasyonlarının oldu bölgelerde nitro oksit oluşumu gerçekleşiyor ve bu gaz küresel ısınmayı artmasına neden olacak bir nitelik taşıyor. Bizlerinse tek yapabileceği, kirliliğin önüne geçerek bu bölgelerin oluşumunu önlemek.