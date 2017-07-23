Online Bilet Alma Sisteminde Açık Bulan Genç Tutuklandı

Macaristan'da bir şirket, sistemlerinin güvenlik açığının kendilerine rapor edilmesinden sonra güvenlik açığını gidermek yerine bir gece yarısı baskınıyla hatayı bulan genç çocuğu tutuklattı.

Olay Macaristan'ın Budapeşte kentinin toplu taşıma şirketinde gerçekleşti. 18 yaşında bir genç, Budapesti Közlekedesi Központ'un(BKK) online bilet alma sisteminde bir hata buldu.

DevTools'u kullanarak şirketin sistemine kolaylıkla giren genç, açığı göstermek için küçük bir gösteri olarak 50 Macar forint'i (20 ABD senti) olan biletlerden, 9459 Macar forinti (35 $) değerinde bileti aldı.

Genç adam sistemdeki açığı hemen BKK'ya bildirdi. Ancak şirket, polisi çağırdı ve genç adamı şirketin sistemlerine saldırmakla suçladı. Polis, genç adam Budapeşte'de yaşamadığı ve aldığı biletleri kullanmadığı halde tututladı.

BKK, şirket sistemlerinin son derece güvenli olduğunu iddia ettiğinden bu yana neredeyse hergün bir sistem açığı Twitter'da paylaşılıyor.

Konuyu BKK'ya bildirirken son derece iyi niyetli olduğunu belirten genç, şirketin şikayetini geri alacağını umduğunu söyledi.

Olay ortaya çıktığında halk, BKK yöneticisi Kálmán Dabóczi'ye öfke kustu. Şirketin sistemlerinin güvenliği için yılda 1 milyon dolar harcandığı öğrenildiğinde öfke iyice büyüdü. Şirketin bu büyük savurganlığından faydalanan ise yerel bir güvenlik sistemleri firması. On binlerce Macar ise şirketin Facebook sayfasına girerek tek yıldız puanı vererek gençlere destek verdi.