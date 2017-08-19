Altın FC Barcelona Logolu Oppo R11 Satışa Çıktı

Çinli büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo'nun amiral gemisinin FC Barcelona formalı versiyonu satışta.

Çinli en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasında başlarda yer alan Oppo, bu yılın amiral gemisi R11 modelinin FC Barcelona kostümlü versiyonunu planladığı üzere satışa çıkardı. Telefon 3.499 Çin Yuanı, yani yaklaşık 1.850 Türk Liralık bir etikete sahip.

Oppo'nun çift kameralı amiral gemisi modelinin bu yeni temalı halinde standart versiyonlardan donanımsal olarka herhangi bir fark bulunmuyor. Asıl fark telefonun dış görünüşünün Barcelona renklerine bürünmesi ve arayüzünün her tarafında da aynı renklerle birlikte Barcelona ibarelerinin yer almasında yatıyor. Detay olarak ise telefonun arka kısmında yer alan FC Barcelona logosu 18 ayar altından yapılmış.

Oppo'nun kendi sitesi üzerinden 3.499 Çin Yuanı ödeyerek sipariş verilebilecek modelin sınır stokta olduğu özellikle belirtilmiş. Almayı planlayan okuyucularımıza ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz.