Ortalama bir bilgisayar ya da televizyon ekranında 3 boyutlu görüntülerin izlenebilir olup olmadığı konusunda hep bir soru işareti olmuştur. Bu yazıda işte bu sorunun cevabını veriyoruz.

3D TV resmi olarak olmasa da, kullanılmıyor artık ama 3D filmler hala piyasada ve kullanılır durumdalar. Özellikle de sanal gerçekliğin son zamanlarda yeniden dirilmesinden sonra. Bu nedenle son zamanlarda sıklıkla bir soru dile getirilir oldu: “3 boyutlu filmleri, bilgisayarımda izleyebilir miyim?” Kısaca cevaplamak gerekirse, hayır. Maalesef izleyemezsiniz. İzleyebilmeniz için satın almanız gereken şeyleri bu yazının devamında bulabilirsiniz.

Neden Monitörünüzde Ya da Dizüstünde 3 Boyutlu Görüntüleme Yapamayabilirsiniz

Aslında mesele yazılım değil, kullandığınız ekran kartı. 3 Boyutlu bir video oyununu indirmek yerine, öncesinde görüntüleme cihazınızın bunun için uyumlu olup olmadığını anlamanız gerek.

Herhangi bir 3 boyutlu etkiyi alabilmek için sağ ve sol gözünüze farklı görüntüler gönderilmeli. Örneğin parmağınızı yüzünüzün önünde tutup, arkasındaki bir şeye odaklanırsanız, bu tip bir görüntüyü alabilirsiniz. Gözünüzün önce birini, daha sonra da diğerini kapatın. Parmağınızın konumunun ne denli yer değiştirdiğini göreceksiniz. Beyniniz size dünyanın 3 boyutlu bir resmini verebilmek için bu iki görüntüyü bir araya getirir.

Örenğin aşağıdaki 3 boyutlu film karesine bakın. Ekrandaki küplerden birini gözünüze kestirin ve ta ki 3D yazısı ortada belirene kadar çapraz bakışla seyredin.

Tabii bu şekilde seyretmek ne sağlıklı, ne de uzun süreli olarak yapılabilir. Peki TV ya da sinema ekranları görüntüyü her bir gözünüze nasıl farklı şekilde yansıtıyor olabilir? Bunu yapmak için uygulanan birkaç yöntem var.

Active Shutter 3D

Bu ekranlar normal yenileme oranının iki katı hızıyla çalışır ve böylece fazlalık kareleri önce sol, sonra da sağ görüntü olarak göstererek her birisi arasında yüksek hızda değişmeli şekilde değiştirir. Bu yöntemde her bir göz üzerinde komple siyah LCD ekran içeren active shutter gözlükleri kullanılmalıdır. Doğru zamanlama sinyali verildiğinde, bir göz hiçbir şey görmezken, diğeri doğru kareyi yakalar. Bu durum saniyenin biri kadarlık bir diliminde yüzlerce kez gerçekleşerek beyniniz, her bir gözde iki farklı görüntü algılamaya başlar ve böylece 3 boyutlu etki yakalanmış olur. Sıradan bir LCD bilgisayar ekranı bunu gerçekleştirmek için oldukça yavaş kalır. Bu işlem için en azından 120 Hz gereklidir. Eğer ekranınız ya da TV’niz 3 boyut alt yapısına sahip olduğunu iddia ediyorsa, active shutter gözlükleriyle ve uygun yazılımla 3 boyutlu izleme yapabilirsiniz demektir. Eğer bu tip bir açıklama yoksa, büyük ihtimalle 3 boyutlu olarak seyredemezsiniz.

Passive Polarized 3D

Bu yöntemde görüntü hatlara bölünerek, her bir görüntüden değişmeli biçimde bir çizgi gösterilir ve sağ ve sol görüntüler aynı anda birbiri üzerine geçirilir. Daha sonra bu görüntü, farklı bir yönde polarize edilmiş dalgalı çizgilerle polarizasyon filtresinden geçirilirler. 3 boyutlu etkiyi oluşturabilmek için her bir gözün gerçekte farklı yönlerde polarize edilmiş bir filtreden geçirildiği gözlükler kullanılmalıdır. Böylece sadece sağ göz için ayarlanmış olan resim, sağ göze, ve sol için ayarlanan resim de sol göze gidecektir.

Lenticular 3D

Üçüncü bir görüntüleme şekli, görüntünün sadece bir yönden görülebilmesini sağlayan açılandırılmış ‘ışık borularını’ kullanır. Bu teknoloji 3D kameralarda ve Nintendo 3DS cihazlarda olduğu gibi, bazı televizyonlarda da kullanılır hale gelmiştir. Teknolojinin en cazip yönü, gözlüğe ihtiyaç bırakmaması.

Fakat bu teknikle çok iyi görüntü almak mümkün değil çünkü tam bir görüntü yakalayabilmek için özel açıları yakalamak gerekiyor. Bu nedenle olsa gerek Nintendo son çıkardığı el bilgisayarlarında 3D görüntü teknolojisini artık kullanmıyor.

Anaglyph 3D, kırmızı/mavi benzeri

Üzerinde durduğumuz 3 boyut tekniğinin sahte bir versiyonu olan bu tekniğin çalışma prensibi oldukça basit: önce kırmızı kanalı soldaki görüntüden bütünüyle kaldırıp, daha sonra açık mavi ve yeşil kanalları sağdakinden ayrılır. Daha sonra bu görüntüyü kırmızı/mavi gözlüklerle gözünüze filtrelediğiniz zaman oldukça kötü bir 3D görüntüsü alırsınız. Bu tip bir 3 boyutlu çıktı herhangi bir ekran üzerinde alınabilir ama oldukça kötü bir görüntü sağlandığı için, kullanılır değildir.

Evet, tüm bu nedenlerden ötürü ortalama bir monitör ya da dizüstünde 3 boyutlu etkiyi almanız mümkün değildir. Kötü haberler verdiğimiz için, üzgünüz ama gerçek bu.