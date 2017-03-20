AMD Güçlü Rakiplerine Patent İhlali İddiasıyla Meydan Okuyor

Yeni çıkaracağı Ryzen serisi ile bütün ilgiyi üzerine toplayan AMD rakiplerini egale etmek için her fırsatı deniyor.

AMD, bilgisayarlar için geliştirdiği grafik donanımlarının yanı sıra şu an PS4 ve Xbox One için görüntü ara birimi üreten nadir firmalardan. Sektördeki öncülüğünü sürdürmek isteyen firma, rakipleriyle hukuksal anlamda da mücadele vermeye başladı. AMD’nin aldığı grafik donanımları ile ilgili patentleri ihlal ettiği belirlenen LG, MediaTek, Sigma Designs ve Vizio şirketleri hakkında Amerika Uluslararası Ticaret Komisyonu’na soruşturma talebinde bulunan firmanın talebi geri çevrilmedi.

İddiaya göre, AMD’nin patentini alıp ürettiği grafik aygırlarında bulunan gölgelendirici yazılımlar, paralel devre üzerindeki boru hatları ve çeşitli konseptler söz konusu 4 firma tarafından ihlal ediliyor. Bu patenlerin kullanım alanları ise telefonlar, dizüstülerde bulunan mobil GPU’lar ve TV’ler üzerindeki grafik arabirimleri. Firma, ihlal edilen patenlerle üretilmiş bütün ürünlerin satışının yasaklanması adına kuruma bir başvuru daha yaptı.

Önümüzdeki süreçte muhtemelen LG, MediaTek, Sigma Designs ve Vizio firmaları sadece yüklü cezalar ödemekle kalmayıp, yatırım yaptıkları ürünleri de satamayacaklar. Bunun için daha önceki patent davalarına göz atarsak ortalama 15 aylık bir soruşturma süreci firmaları bekliyor.