Örümcek Adam Olarak Ders Veren Üniversite Öğretmeni

Meksikalı eğitimci derslerini örümcek adam kostümü giyerek veriyor

Meksika'nın başkenti Meksiko'da Meksika Ulusal Otonom Üniversitesi'nde öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Moisés Vázquez, Ben Amca'nın güç ve sorumlulukla ilgili "Unutma, büyük güç beraberinde büyük sorumluluk getirir." cümlesini bir üst seviyeye taşıyor. Derslerini Örümcek Adam kostümü giyerek anlatıyor.

Öğrenciler ve çalışma arkadaşları arasında "Bilimin Örümcek Adamı" olarak tanınan Vázquez, aldığı tepkilerden son derece memnun. "Süper Kahraman olmanın öğretmenliğe engel olacağını düşünmüyorum. Aksine, güç sahibi olmanın bir ayrıcalıktan çok sorumluluk olduğuna inanıyorum." diyen Örümcek Adam öğretmen, dersleri bu şekilde vermeye başladığından beri öğrencileriyle iletişiminin oldukça kuvvetlendiğine dikkat çekiyor.

Yaptığımız işleri daha fazla keyif alarak yapabileceğimizi göstermeye çalışan Vázquez, Örümcek Adam olmanın onu daha iyi bir öğretmen olma konusunda motive ettiğini belirtiyor ve "Herkes yaptığı işi daha fazla mutluluk ve daha fazla kararlılıkla yapmanın bir yolunu bulmalı." diyor.