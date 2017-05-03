Uzaylı Filmlerine Gerek Yok, Nasıl Olsa Bizzat Gelecekler!

Alien serisi gibi bir başyapıtın Oscar ödüllü yönetmeni, kan donduran ilginç ifadeler kullandı. Umarız Ridley Scott bu öngörüsünde haksız çıkar.

Korku ve bilim-kurgu filmlerinin sinematik uyarlamalarıyla sevilen film yönetmeni Ridley Scott, yakın tarihli bir röportajda, istilacı uzaylıların korkunç işgal ihtimalinin bilim kurguya rahmet okutabileceğini öne sürdü. Scott'a göre, uzaylıların canı fena sıkılır ve gezegenimizi ziyaret etmeye hiç karar verirlerse, dünya sakinleri en kötüsüne hazırlıklı olmalılar.

Scott, 19 Mayıs'ta ABD'deki sinemalarda açılış yapacak son filmi "Alien: Covenant" hakkında sorulara yer verirken Agence France-Presse'e (AFP) ilginç açıklamalarda bulundu. Ridley Scott, "üstün canlılar" konusundaki inancını ifade etti. Ünlü yönetmene göre bu kadar üstün bir tür, bize “karınca” olarak gelebilir. Üstelik filmlerin aksine kazanma şansımız yok. Filmlere hakim olan senaryoların aksine - bu işgalcilere parmak meydan okursak – sadece birkaç saniye hayatta kalabiliriz.

Scott, AFP'ye, "Onlara meydan okuyacak kadar aptalsanız, üç saniye içinde gerçeğin ne olduğunu kavrarsınız." ifadelerini kullandı. Eğer şu andaki evrim yolunu izlersek, bu seviyeye ulaşmak için çok ama çok uzun zamana ihtiyacımız var. Röportajda Scott, uzaylılarının bizimkine benzer bir evrim yolunun olabileceğini izleyerek, bizden 100 ile 200 kat öte varlıklar olacağını vurguladı.