30.000TL Ödüllü Zeka Yarışması “Oyun 2017” Başlıyor!

Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen zeka yarışması “Oyun 2017” bu yıl 30.000TL ödül verecek. 1 Mart’ta başlayan başvuru süreci 29 Mart’ta son bulacak.

Sizlere daha önce de bahsettiğimiz Türkiye Zeka Vakfı’nın bir organizasyonu olan zeka yarışması başlıyor. Oyun 2017 adını alan etkinlik, İş Bankası ana sponsorluğunda yapılacak ve toplamda 30.000TL ödül verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK destekli olan Oyun 2017, yaş ve eğitim sınırlaması olmadan okuma, yazma ve matematikte dört işlem yapabilen herkese açık bir yarışma olacak.

Minikler, Çocuklar, Gençler ve Yetişkinler olarak 4 kategoride yapılacak olan yarışma eleme, yarı final ve final olmak üzere 3 aşamada gerçekleşecek. Sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarına odaklanan Oyun 2017, her kategorideki ilk 3’e para ödülü verecekken toplamda 30.000TL ödül verilmiş olacak.

Ön eleme aşaması ve kayıtlar 1 Mart - 29 Mart tarihleri arasında online olarak TZV’nin web sitesinde yapılacak ve daha sonraki aşamalara katılmaya hak kazananlar daha sonra belirlenecek.

Webtekno olarak medya sponsorluğu desteği verdiğimiz bu güzel etkinlik ile alakalı tüm detayları buradan TZV’nin resmi web sitesine ulaşarak edinebilir ve zekanıza güveniyorsanız bu yarışmadaki yerinizi alabilirsiniz.