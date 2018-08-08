PUBG'yi Düzeltmek İçin Oldukça Önemli Bir Proje Başladı

Fortnite karşısında günden güne kan kaybeden PUBG cephesi, bu sıralar öz eleştiri yaparak oyunun sorunlarını gidermeyi düşünüyor.

PlayerUnknown’s Battlegrounds'un yapımcısı, 'oyunu düzeltin' mesajlarından o kadar fazla sıkılmış ki çözümü 'oyunu düzeltme' temalı bir site kurmakla buldu. PUBG Corporation, konuyla ilgili şu açıklamayı yaparak, Fix PUBG'yi aktif hale getirdi:

"Buglar, performans sorunları ve kaliteyle ilgili sorunlar PUBG'nin gerçek potansiyeline erişmesine engel oluyor. Siz de bunun çözülmesini istiyorsunuz. Ekip olarak bunun için bir şeyler yapmaya karar verdik. Fix PUBG, aylar sürecek ve sizlerin istediği değişiklikleri yapabilmemize sebep olacak bir projedir."

Sitede sunucu performansı, hileye karşı verilen mücadele gibi birçok alanda istatistiksel verilere ulaşabiliyorsunuz. Her ne kadar sorunların çözülmesi zaman alacak olsa da geliştirici ekibin konuya eğilmesi oldukça umut verici. Siz de siteye bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.