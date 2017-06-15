Pac-Mac’nin Rekorunu Microsoft’un Yapay Zekası Kırdı!

Microsoft’un bu yılın ilk aylarında satın aldığı Maluuba yazılım şirketinin geliştirdiği bir yapay zeka, 80’lerden beri fenomen olan Ms. Pac-Man oyunundaki en yüksek skor rekorunu insanların elinden aldı.

Ms. Pac-Man’in resmi kayıtlara geçmiş rekorları, Atari sürümünde 266.360 ve sonraki ARcade sürümünde 933.580 puan olarak tarihe geçmişti. Elbette bu iki rekor insanlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda kırılabildi. Bir süre sonra oldukça hızlanan ve zorlaşan Pac-Man, artık insan becerisinden fazlasını istiyordu.

Söz konusu yapay zeka yazılımı tam 999.990 puan yapmayı başardı. Oyunun Atari sürümünü oynayan yazılım, bu iş için geliştirilmiş 150 fonksiyonu senkronize bir şekilde kullanıyor ve her bir hareketi gerçek zamanlı olarak, çoğu zaman bir insan gözünün takip etmekte zorlanacağı hızlarda yönetebiliyor.

Hemen aşağıda yapay zekanın çalışma prensiplerini anlatan bir video göreceksiniz. Yazılım, oyun karakterini en mantıklı yerlere yönlendirmek için bütün çevresel etmenleri kısa süre içinde değerlendiriyor. Araştırmacılara göre gerçek dünyada aktif olarak kullanılacak yapay zekalar, bunun gibi basit yollarla denenebilirler.