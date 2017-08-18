Amerika'da bir kadın, para karşılığında taciz ettiği çocuklarının görüntülerini Snapchat'ten paylaştı.

Arizona’nın Phoenix şehrinde yaşayan Keri Harwood adındaki kadının yaptıkları, insanın kanını donduran cinsten.

28 yaşında iki çocuk annesi olan Harwood, 3 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu taciz etmekle suçlanıyor. Hem de birden fazla kez!

İddialara göre Harwood’un kocası işe gittiğinde internetten görüştüğü bir adam, Snapchat’ten kendisine mastürbasyon videoları atması için Harwood’a para teklif etti. Harwood da bunu kabul etti. Bunun için adam, Harwood’un PayPal hesabına 115, 101 ve 50 dolarlık ödemeler yaptı.

Adam daha sonra Harwood’un çocukları ile ilişkiye girip videosunu kendisine atmasını istedi. Bunun üzerine Harwood, çocuklarını taciz etti ve 5-6 videoyu adama gönderdi.

Olay, Harwood’un bir arkadaşının Pokemon GO oyunu için Harwood’un e-postasına girmesiyle açığa çıktı. Harwood’un çocuklarını taciz ettiği iki videoyu gören arkadaşı hemen polise haber verdi. Genç kadın, yalnızca son birkaç ayda gönderdiği videolar karşılığında 500-600 dolar almış.

Tutuklu olarak yargılanan genç kadın, 150 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Bir insanın para için çocuklarına böyle bir şey yapabiliyor olması gerçekten akıl alır gibi değil.