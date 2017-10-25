Pardus Projesi Yeniden Ayağa Kaldırılıyor!

Tübitak Başkanı A. Arif Ergin'in Kamu Açık Kaynak Konferansı'nda yaptığı açıklamaya göre Milli işletim sistemi projemiz "Pardus" yeniden ayağa kaldırılıyor.

2003'te ilk olarak adından bahsetmeye "Milli İşletim Sistemi Projemiz" olarak başlanan ve 2011 yılından itibaren bir daha haber alamadığımız "Pardus" projesi, Tübitak Başkanı A. Arif Ergin'in Kamu Açık Kaynak Konferansı'nda yaptığı açıklamaya göre yeniden ayağa kaldırılıyor. Pardus Projesi'nin 2011-2013 yılları arasında FETÖ'nün yaptığı çalışmalar yüzünden rafa kaldırıldığını söyleyen Ergin, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeniden işler hale getirildiğini dile getirdi.

Özellikle de güvenlik kaynaklı sebeplerden dolayı, kendi geliştirdiğimiz milli bir işletim sistemine ihtiyacımız olduğunu söyleyen Ergin, ayrıca kamu yazışmalarında da Open Office kullananlarında yakından bildiği ODF yani Open Document Format'ın kullanılacağını bildirdi. Kamu kurumlarında açık kaynak kodlu milli yazılımların kullanımının önemine değinen Ergin, şu anda Milli Savunma Bakanlığında 5 istemci ve 420 sunucu Pardus işletim sistemini kullanıldığını, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kullandığı bilgisayarların yüzde 70'i Pardusa geçmiş durumda olduğunu ve İSKİ'de bu oran yüzde 50 civarında olduğunu belirtti.

Milli Yazılım geliştirilmesi ve siber güvenliğimizle ilgili daha önceden Başbakan Yıldırım'da önemli açıklamalar yapmıştı. Biz de Webtekno ekibi olarak Pardus projesi gibi milli yazılım ve siber güvenliğimize destek verecek projeleri destekliyoruz. Keşke 2003'den beri geliştirilen proje müdahalelere uğramasaydı ve daha erken geliştirebilseydik. Ancak yine de geç olması güç olmasından iyidir diyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Pardus'un geri geliyor olması sizi heyecanlandırıyor mu?