Patent Başvurusu Yapılan Bu Aşı, Yarardan Çok Zarar Getirebilir!

Avusturyalı bir bilim adamı, soğuk algınlığının 99 türüne karşı etkili olduğunu savunduğu bir aşıyı 10 yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak çoğu bilim adamı, ateşle oynanmaması düşüncesinde birleşiyor.

Bilim insanları, yüzyıllardır soğuk algınlığı için kesin çare bulmaya çalışıyor. Virüs, sürekli mutasyona uğradığı için maalesef çabalar günümüze kadar pek sonuç vermedi.

Belki de bir tedaviye ihtiyacımız yoktur çünkü Avusturyalı bir bilim insanı, klasik solgun algınlığı ve nezle için soğuk aşı patent başvurusunda bulundu. Bilim insanı, söz konusu aşının on yıldan daha kısa bir sürede piyasada olabileceğini iddia ediyor.

Fakat bu alanda çok daha yetkin uzmanlar var. Yani Viyana Tıp Üniversitesi'ndeki bir alerji uzmanı olan Rudolf Valenta'nın ortak bir aşı için en uygun adayı olduğuna emin olamıyoruz.

Ancak Rudolf Valenta, kendisinden fazlasıyla emin ve büyük bir şey başardığı inancında. Valenta, kendisinin rinovirüsü(RNA temelli virüs) boyunduruk altına alabileceğini düşünüyor.

Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklarda temel fikir; bağışıklık sistemini güçlendirip, virüsü yenmesini sağlamasıdır.

Aşıdaysa, bağışıklık tepkisi virüsün dış kabuğuna doğru yönlendiriliyor. Böylece, bağışıklık sistemi doğrudan rinovirüse saldırıyor ve zarar vermeden onu yok ediyor.

Rudolf Valenta'ya göre, keşfettiği aşı, rinovirüs ailesinin en bilindik 99 türüyle savaşıyor.

Aslında tehlike burada: Pek çok sağlık otoritesine göre; bağışıklık sistemi, kendisini virüsün işe yaramayan bir alanına bağlama alışkanlığı edinirse, rinovirüs mutasyon geçirip çok daha tehlikeli hale gelebilir. 99 virüsün binlerce farklı mutasyon geçirdiğini tahayyül edin. Yani gelişmelere karşı şüpheci davranmakta fayda var.