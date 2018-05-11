Paul Walker’ı Hızlı ve Öfkeli 7'de Nasıl Tekrar İzledik?

Ünlü aktör Paul Walker, 2013 yılında geçirdiği trajik bir trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. O sırada Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. filminin çekimleri devam ediyordu. Film ekibi bir özel efekt şirketiyle anlaşarak, belki de sinema tarihinin en iddialı işlerinden birisini ortaya koymaya karar verdi.

Hızlı ve Öfkeli serisi, yıllardır hız ve aksiyon tutkunlarının takip ettiği ölümsüz bir sinema ürünüdür. Bu serinin unutulmazlar arasında olmasını sağlayan şey ise başrollerde yer alan aktörler. Bu aktörlerden birisi olan ve 2013 yılında bir trafik kazasında hayatını kaybeden Paul Walker, hayranlarını yasa boğmuştu.

Walker’ın ölümü, o sırada çekilmekte olan Hızlı ve Öfkeli 7 projesini bir süreliğine rafa kaldırdı. Herkes filmin iptal edileceğini düşünürken ekip, Paul’un kardeşleri olan Cody ve Caleb Walker ile anlaşma sağladı. Kardeşlerin ikisi de abilerinin rolünü canlandıracaklardı. Elbette onları Paul Walker’a benzetme işi de alanında uzman bir özel efekt şirketinin görevi oldu.

Yeni Zelanda merkezli şirket Weta Digital, ünlü yapımcı Peter Jackson tarafından kurulmuştu. Ekip bu şirketle anlaştı ve filmin çekimleri üzerinde Paul Walker’ın ifadeleri yerleştirildi. Bu ayın başlarında şirket, Walker’ın film için nasıl tekrar diriltildiğine dair bir video paylaştı.

Kardeşleri olan Caleb ve Cody, birer oyuncu olmadıkları için temel performanslara yoğunlaştılar. Özel efekt uzmanları Paul Walker’ın oynadığı diğer filmlerden, kendisinin yüzünü analiz etmeye başladılar. Hızlı ve Öfkeli 7’nin tamamlanması için Walker’ın olmadığı 260 farklı sahne çekilmesi, hepsinin üzerine işlem uygulanması gerekiyordu.

Bütün çalışmalar beklenilenin de üzerinde sonuç verdi ve Paul Walker, sinema tarihinin en unutulmaz vedalarından birisini, adını dünyaya duyuran filmde gerçekleştirdi:

Yakın zamanda önümüzdeki Hızlı ve Öfkeli filmleri için aynı çalışmaların yapılacağına dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Açıkçası böyle bir adım fazlasıyla para kokacağı için yapım şirketlerinin olumlu bakacağını düşünmüyorum.

Bu vesileyle Paul Walker’ı da bir kez daha anmış olalım.