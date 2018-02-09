Google tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen telefon kullanıcılarını hiç memnun etmedi.

Piyasaya sürüldüğünde Google Pixel telefonlar büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Ancak beklenmedik bir şekilde cihazın yaşadığı sorunların ardı arkası kesilmedi. Cihazda bulunan en büyük sorun ise bozuk mikrofonlarla gönderilen cihazların insanlara normal bir telefon deneyimi dahi yaşatamamasıydı.

Buna karşılık, Patricia Weeks, Waleed Anbar önderliğinde ve hukuk firması Girard Gibbs'in yardımıyla bu hafta başlarında Kaliforniya’da Google’a karşı bir dava açıldı. Dava Google’ın hatalı mikrofonlu telefonları düzeltmekte yetersiz kalması ve garanti taleplerini karşılamaması nedeniyle açıldı.

Açılan dava sonrasında Google, gönderilen cihazların arızalı olduğunu kabul etti. Ancak garantisi süren cihazların değişimini yada para iadesini yapmayı garanti dışı kaldığı gerekçesiyle reddetti. Henüz cihazların neden garanti kapsamına alınmadığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bunun yanı sıra son dönemde Pixel 2 cihazlarda da kronik sorunlar bulunuyor. Google telefon konusunda yerle bir olan prestijini toparlayamaz ise bu sektöre erken bir veda edebilir. Peki, siz Pixel cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz?