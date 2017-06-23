Plüton’nun Ardında Mars Büyüklüğünde Bir Gezegen Bulunuyor!

Güneş sistemimizin en küçük küresel üyelerinden birisi olan Plüton'un gezegen sıfatından çıkmasının üzerinden 11 yıl geçti. O zamandan bu yana sistemimizin 9. ve yeni üyesini aramak ise bir insanlık görevine dönüştü ve bunun için fazlasıyla iddialı bölgeler var.

Güneş sistemimizde bulunan 9 cisimin aralarında dev uzay boşlukları olduğunu düşünürüz. Aslında bu durum çocukluğumuzdan beri bize gösterilen yanlış şekillerden kaynaklanıyor. Düşündüğümüz gibi gezegenlerin arasında sadece boşluk bulunmuyor. Örneğin Neptün’den hemen sonra gelen yörüngeye Kuiper Kuşağı denir ve binlerce gök cismi barındırır, üstelik hiçbiri gezegen boyutunda değildir.

Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları Kat Volk ve Renu Malhotra’ya göre varlığından şüphe duyulan 9. gezegen söz konusu kuşaklarda bulunabilir. Özellikle Kuiper Kuşağı’nın ne kadar kalabalık bir bölge olduğu göz önüne alınırsa, bu görüş oldukça mantıklı geliyor.

Araştırmacılara göre Kuper Kuşağı’ında 600 adet soğuk cisimcik bulunuyor ve bunlar arasında Mars boyutlarına yakın gezegenler keşfetmemiz an meselesi. Araştırmanın baş yazarı Volk, yaptığı açıklamada “Henüz göremediğiz bazı kütleler var. Hesaplamalarımıza göre, ölçtüğümüz yer çekimsel alanlardan birinde Mars kadar büyük bir cismin varlığından söz edebiliriz” dedi.

Diğer yandan net bir görüntü ya da cismin şekline ilişkin bir verinin olmaması, onun alışılagelmiş bir gezegen şeklinde olmayacağına işaret edebilir. Küresel olmanın dışında Kuiper kuşağındaki milyonlarca asteroid gibi simetrisi olmayan bir cisim de keşfedebiliriz.

Nitekim Kuiper Kuşağı gibi gibi büyük bir alanda 9. ya da 10 gezeni aramak, samanlıkta iğne aramaktan farksız bir durum. Çünkü bahsi geçen bölgenin detaylı bir şekilde gözlemlenememesinin sebebi, fazlasıyla kalabalık olması. Son yıllarda geliştirilen yük teknolojili uzay ve yeryüzü teleskopları, söz konusu bölgeleri araştırıyorlar.