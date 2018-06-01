Pokemon Let's Go Yeni Bir Pokemon ile Geliyor

Nintendo Switch için çıkacak olan Pokemon Let's Go, daha önce görülmemiş bir Pokemon'a ev sahipliği yapacak.

Bir nesli olabilecek en üst seviyede etkileyen, hayatlarında inanılmaz bir yer edinen Pokemon serisi, oyunlarıyla da artık yetişkin statüsüne ulaşan kitlesine hizmet etmeye devam ediyor.

Özellikle Nintendo platformunda kendisine milyonlarca hayran kazandıran Pokemon oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Pokemon Let’s Go adı verilen yeni oyunun, Pokemon GO’nun devamı olacağı yönündeki tahminlerin üzerine; tanıtım amacıyla düzenlenen bir konferans, ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

Nintendo Switch için çıkacak oyunun tanıtım gecesinin sonlarında, daha önce hiç bir oyun ya da animasyon serisinde görülmemiş yeni bir pokemonun varlığından söz ediliyor. Ancak ilginç bir pazarlama stratejisi olarak bu Pokemon, yalnızca Pokemon Go hesabı olan oyuncuların yeni Pokemon Let’s Go hesaplarını eşlemesi sonucu görülebilecek.

Konuyu daha da açıklığa kavuşturmak gerekirse; doğrudan Pokemon Let’s Go’ya başlayarak da gayet tatmin edici bir oyun deneyimine sahip olabilirsiniz, ancak Pokemon GO hesabı ile eşleme yaparsanız sıradan oyunculara nazaran çok daha fazla interaktif bir deneyim geçirebileceksiniz. Zira henüz açıklanmamış sürprizlerin de mevcut olduğu tahmin ediliyor.

Pokemon GO’ya Şimdi Başlarsam Bu Ekstralardan Faydalanabilir miyim?

Evet, özellikle Pokemon Let’s Go’nun 16 Kasım itibari ile başlayacağı düşünüldüğünde, hem elinizi ısıtmak hem de bahsi geçen hesap etkileşimlerinden faydalanmak için Pokemon GO’ya şimdiden başlamanız da sizin faydanıza olacaktır.

Pokemon GO’yu yüklemek isterseniz aşağıdaki bağlantılar yardımı ile bahsi geçen oyunu rahatlıkla indirebilirsiniz.