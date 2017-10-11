Dünyanın en ünlü porno sitelerinden PornHub, zararlı reklamlar sebebiyle siteyi ziyaret eden milyonlarca kullanıcının cihazlarına virüs bulaştırdı.

Güvenlik şirketi olan Proofpoint’in aktardığı bilgiye göre PornHub’a giren milyonlarca kullanıcı virüs saldırısına uğradı. Kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı yazılımlar sebebiyle kötü amaçlı yazılımlar kuruldu.

Saldırıdan ilk etapta ABD, Kanada, İngiltere ve Avustralya’daki kullanıcıların etkilenmiş olabileceği söylesense de durumun bundan çok da vahim olabileceği iddia ediliyor.

Yazılım, KovCoreG isimli bir grup tarafından geliştirilmiş. Kovter adı verilen yazılımla ilgili yapılan açıklamada, saldırının asıl amacının reklam dolandırıcılığı olduğu fakat aynı yöntemle kullanıcılara ait kişisel bilgilere de ulaşılabileceği vurgulandı.

Sosyal platformları en aktif ve de yaratıcı kullanan 'porno' bazlı sitelerden olan PornHub, iPhone 8 - 8 Plus ve X modellerinin tanıtıldığı gün yaşadığı trafik kaybını bazı grafiklerle açıklamış ve insanların bu lansmanı ne kadar çok beklediğini ortaya çıkarımıştı.