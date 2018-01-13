Hacker mağdurların aramalarına dayanarak veriyi çaldığını ve porno topladığını itiraf etti.

Casusluk yapan kötü amaçlı her yazılımın sorumlusu, ayrıntılı bir suç çemberi veya bir devlet kurumu değildir. "Meyve Sineği" adlı malware virüsünü yazan hacker, tek başına birçok kişinin verilerine erişti. 2003-2017 yılları arasında geçen 14 yıllık dönemde eriştiği binlerce birey ve kurum bilgisayarlarını takip eden hacker, kameralardan görüntü, porno içerikli internet aramaları ve utanç verici sohbetler gibi verileri toplayarak insanlara şantaj yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, Hacker’ın virüs bulaştırdığı kurbanların bilgisayarlarını kötü amaçlı bir arama motoru olarak kullandığını da iddia etti. Durachinsky isimli hacker tarafından yazılan malware, insanlar porno içerlikli kelimeler yazdığında aktif hale gelerek toplayabildiği her yerden veri toplamaya başlıyor. Durachinsky için en büyük sıkıntı ise elinde çocuk pornosu olup olmaması. Eğer varsa, kefaret yerine çok daha büyük bir ceza ile karşılaşabilir.

Hacker’ın suçları çoğunlukla Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası ve Telesekreter Kanununun ihlallerini kapsıyor. ABD Adalet Bakanlığı ise araştırmalarını derinleştirirken sapık ve şantajcı hackerı kefaretle serbest bıraktı. Daha sonrasında hacker, toplanan verilere göre bir ceza ile karşılaşacak. Sizlerdense tek ricam, “Ben önemli değilim, beni kim neden takip etsin” sözünü söylemek yerine basit bilgisayar güvenlik politikalarını izleyerek kendinizi benzer durumlardan uzak tutmanız.