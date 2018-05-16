Mobil versiyonunu de masaüstü versiyonundan geride bırakmak istemeyen PUBG, Android ve iOS sürümleri için kapsamlı bir güncelleme yayınladı.

En büyük rakibi Fortnite’ın hızlı yükselişine bir dur demek isteyen Tencent, son dönemin en popüler oyunlarından olan PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın mobil versiyonu olan PUBG Mobile’a kapsamlı bir güncelleme yayınladı. ‘Çöl haritası’ olarak bilinen Miramar’ı mobil versiyona da getiren güncelleme ile oyuna yeni silahlar ve araçlar eklendi.

PUBG Mobile 0.5.0 sürümü ile gelen yenilikler

Yerel hızlı takım kurma özelliği sayesinde belirlenen 6 haneli kodu giren oyuncular, yakındaki arkadaşları ile takım oluşturabilecekler. Ayrıca Birliktelik ve Bağlantı özelliği sayesinde arkadaşlarınız ile etkileşime girdikçe birliktelik seviyenizi arttırabilir ve bağlantı kurabilirsiniz.

Yeni ilerleme görevleri sayesinde oyuncular ilerleme seviyesi atladıkça ödüller kazanacaklar ve böylece daha hızlı bir şekilde BP kasabilecekler. Ayrıca haftalık aktivite görevleri, oyunda daha fazla aktif olan oyuncuların, az aktif oyunculara göre daha fazla ödül kazanmasını sağlıyor.

Kullanıcılar artık bulundukları bölgeyi ve bayrağı seçebilecekler. Ayrıca her dil için ayrı bir sohbet kanalı da mevcut. Böylece, örneğin Türkçe sohbet kanalına girerek kendinize yeni oyun arkadaşları bulabilirsiniz.

Güncelleme ile birlikte hizmete giren ‘Dükkan’dan oyuna yeni eklenen giysi ve diğer öğeleri satın alabilirsiniz. Ayrıca özel olarak indirimli olan öğeleri satın alabileceğiniz bir gizli zula da mevcut. En güncel ögelere sahip olmak, bazı oyuncular için oldukça önemlidir.

Peki oynanış bakımından ne gibi yenilikler geldi?

Yakın dövüş için yeni saldırı stilleri ve ses efektleri eklendi.

Paraşütün açılma hızı masaüstü versiyon ile uyumlu hale getirilirken, kamera akıcılığı iyileştirildi.

Görüntü kalitesi seçenekleri tüm cihazlarla uyumlu olacak şekilde güncellendi.

İzleyici modu daha akıcı hale getirildi.

Koşarken tırmanma konusunda iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Hem iOS hem de Android platformu için mevcut olan PUBG Mobile’ın 0.5.0 sürüm güncellemesi 700MB boyutunda. Bu nedenle güncellemeyi başlatmadan önce Wi-Fi’ye bağlandığınıza emin olun (ya da siz bilirsiniz artık).