PUBG Xbox Güncellemesiyle Yeni Kontrol Seçenekleri Eklenecek

Yeni Xbox One Playerunknown Battlegrounds güncellemesiyle, popüler Battle Royale oyununun konsol ve diğer sorunları düzeltilecek.

Milyonları peşinden sürükleyen Playerunknown Battlegrounds’ın popüler bilgisayar platformunu güncelleyen geliştiriciler, oyunun Xbox One sürümünü de ihmal etmedi. Güncelleme esnasında oyunun resmi forumlarında belirtilen sıkıntıları da dikkate alan PUBG Corp, Microsoftun yayıncılığıyla birlikte Xbox One üzerinden de güzel bir çıkış yakaladı. Yeni güncelleme ile birlikte optimizasyon, konsol ve oyun içi hatalarda iyileştirmeye gidildi. Tüm güncelleme notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oynanış

Tabancalar “Y” tuşunun silah rotasyonundan çıkarıldı ve tava ve yumruk gibi yakın dövüş seçeneğiyle birlikte gruplandırıldı.

Oyuncular “yukarı yön” tuşuna tuşuna basarak ellerine tabanca alabilecek.

Optimizasyon

“Bandaj” kullanımı sırasında oluşan hatalar giderildi.

Oyun başlangıcında paraşütle atlama sırasında oluşan gecikmeleri gidermek amacıyla gelişmiş sunucu performansı eklendi.

Seçenekler menüsüne yeni ön ayarlar eklendi.

“LT” tuşuna basılı tutarak dürbün ayarı yapabilirsiniz.

“LB” tuşuna basılı tutarak 3. kişi perspektif açısından etrafınıza bakabilirsiniz.

Hata Düzeltmeleri

Oyuncuları bazı eylemlerden sonra savaş alanı dışına atan ve oyun boyunca orada kalmalarına neden olan bir hata düzeltildi.

Ek bellek ve bellekle ilgili olmayan kitlenme sorunları düzeltildi.

Oyun dışından davet ederek takım sayısını arttırmaya yönelik bir hata düzeltildi.

Yayınlandığı günden beri PUBG kullanıcı sayısının artması hiç yavaşlamadı ve bazı yaygın sorunlara rağmen oyun Xbox One’da 3 milyon kullanıcıyı aştı. Ancak oyunun stabil sürüme ne zaman geçeceği ile ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca geliştiriciler, bir sonraki güncellemede “sağ yön” tuşuyla bomba tipleri değiştirme ve nesneler bırakıldığında oyuncuların silah değiştirme gibi eksikliklerin giderileceğini duyurdu. Peki, sizce PUBG’nin oyun içi hataları gereken sürede düzeltiliyor mu?