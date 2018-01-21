PUBG, Xbox One’da 3 Milyondan Fazla Sattı

PUBG, Konsolda yayınlanmasından 1 ay sonra azımsanmayacak rakamlara ulaşmaya başladı.

Steam’de ardı ardına rekorlar kıran PlayerUnknown’s Battlegounds, 1 haftada 1 milyondan fazla satarak bilgisayar oyunları için eşine az rastlanacak bir başarıya imza atmıştı. 12 Aralık’ta Xbox One için de satışa sunulan oyun başarısını burada da sürdürmeye devam etti. Bluehole ve PUBG Corp tarafından geliştirilen fps temalı hayatta kalma oyunu, konsolda yayınlanmasının 1. ayında 3 milyon kullanıcının üzerine çıkarak yeni bir başarıya imza atmış oldu.

Bilgisayar için yayınlanan güncellemede PUBG çöl haritasındaki optimizasyon sorunları düzeltildi. Ayrıca ilerleyen dönemde oyunun ilk haritasının kaldırılacağı ve yeni bir harita daha ekleneceğine dair söylentiler bulunuyor. Çöl haritasını bir türlü sevemeyen biri olarak bu durum beni üzecek olsa da, muhtemelen böyle bir çözüm denemelerinin sebebi geliştiricilerin ilk haritadaki optimizasyon sorununu aşamamış olmasıdır.

PUBG Corp ve Bluehole, Xbox One için çöl haritasında optimizasyon çalışmaları yapılacağını duyurdu. Muhtemelen bilgisayar platformuna benzer bir hamle yaparak çöl haritasındaki optimizasyon sorunlarını çözüp ilk haritayı kaldırma yoluna gidecekler. Ayrıca geliştiriciler, PS4 platformları için PUBG versiyonunu hazır olduğunu, ancak Microsoft ile imzalanan anlaşmaya göre oyunun sadece Microsoft platformlarına özel bir yapım olduğu için yayınlanamadığını duyurdular. Oyunun PlayStation 4 versiyonunun hazır olduğu düşünülürse, ilerleyen dönemde yapılacak anlaşmalarla PS4 kullanıcılarıda PUBG oynayabilecek. Ancak henüz tam tarih belirlenmediği için biraz sabırlı olmaları gerekiyor.