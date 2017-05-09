Qualcomm, Akıllı Telefonları 15 Dakikada Şarj Edebiliyor

Qualcomm, son amiral gemisi yongasıyla Quick Charge 4.0 mimarisi destekleme kararı aldı. Söz konusu mimari, akıllı telefonunuza 15 dakikada yüzde 50 şarj imkanı sağlıyor.

Qualcomm'un son amiral gemisi yongası Snapdragon 835, oldukça etkileyici bir mimari ile donatıldı: Quick Charge 4.0. Bu yapıyla güçlendirilen akıllı telefonlar, sadece 15 dakika içerisinde yüzde 50 civarında şarj edilebiliyor. PcWorld'un haberine göre söz konusu yonga, yılın ortasına kadar pek çok akıllı cihazı destekleyecek konuma gelecek. Şu anda Snapdragon 835 için muazzam bir talep var lakin arz, bu talebi karşılamıyor.

Adaptif şarj mimarisi Quick Charge; Sony Xperia XZ Premium ve Xiaomi Mi 6 gibi cihazlar da yeni güncellemelerle muazzam şarj yapısını desteklemeye başlayacak. Bahsi geçen cihazlar, kısa süre öncesine kadar Qualcomm Quick Charge 3.0'ı bile desteklemekten acizdi.

Yine de Qualcomm Snapdragon 835 ile donatılmış tüm akıllı telefonların bu yapıyı destekleyeceği kesin değil. Zira Quick Charge 4.0 için bazı ek materyaller kullanılması gerekiyor. Büyük firmalar dışındaki üreticilerin, bu materyalleri kullanmak isteyeceklerinden pek de emin değiliz.