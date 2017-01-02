Qualcomm Snapdragon 835'in Özellikleri Sızdırıldı

Qualcomm’un CES 2017’de duyuracağı Snapdragon 835’in özellikleri etkinliğe birkaç gün kala sızdırıldı.

Qualcomm, geçtiğimiz günlerde yeni Snapdragon 835 çip setini CES 2017’de duyuracağını doğrulamıştı. Fakat etkinliğe birkaç gün kala yeni çip setin özelliklerinin yer aldığı görseller sızdırıldı.

Görsellerde yer alan bilgilere göre Snapdragon 835, sekiz çekirdekli Kryo280 mimarisini kullanıyor. Qualcomm, Kryo280’nin bugüne kadarki en verimli mimari olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte Snapdragon 835, Snapdragon 801 ile karşılaştırıldığında %50 daha az güç tüketiyor. Bu da 2017 yılındaki üst seviye telefonların şarjlarının daha uzun süre gideceği anlamına geliyor.

Mimaride iki çekirdek seti bulunuyor. Buna göre 4 çekirdek 2,45 GHz’de çalışırken 4 çekirdek 1,9 GHz’de çalışıyor. Çip setinde DirectX 12, OpenGL, ES ve Vulkan uygulamaları desteği bulunan Adreno 540 grafik işlemcisi bulunuyor. Ayrıca çip set, biyometrik kimlik doğrulama sistemi olan Qualcomm Haven Security desteğini de barındırıyor.

Snapdragon 835, 10 nanometre üretim süreciyle üretilecek. Bu nedenle Snapdragon 820’den daha küçük ve daha kompakt bir yapıya sahip. Bu da daha ince telefonların yapılabilmesine olanak sağlayacak.

Ancak tüm bu bilgilerin resmi olarak doğrulanmadığını da hatırlalım.