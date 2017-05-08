Qualcomm'un yeni Snapdragon çipseti hakkında ilk bilgiler sızdırıldı.

Şu sıralar en son, üst seviye çipseti Snapdragon 835 ile üst seviye telefonlarda varlığını sürdüren Qualcomm'un bir sonraki çipseti, Snapdragon 845 ismi ile gelebilir. Bu konuda ilk bilgiler ise, Kaliforniya merkezli şirketin, Pekin'de gerçekleştireceği basın etkinliğinden önce kendi internet sitesinde ortaya çıkan bilgilerden gelmekte.

Söz konusu sitede yeni Snapdragon çipsetine dair detaylı bilgiler paylaşılmış olmasa da, Qualcomm'un yeni nesil çipseti hakkında şimdiden bazı şeyler biliyoruz Örneğin bunlardan biri, Snapdragon 845'in 7nm mimari yapıya sahip olacağı. Bu da çipsetin bir önceki modelden yani Snapdragon 835'ten %25 ila %35 arasında daha iyi bir performansa sahip olması anlamına geliyor.

Snapdragon 845 konusunda ilk adımı atacak mobil cihaz üreticisi firma ise tahmin edebileceğiniz gibi Samsung. Zaten Samsung ile Qualcomm arasında, çipsetler konusunda bir ortaklık söz konusu dersek yanlış olmaz. Zira Güney Koreli şirketin çipset departmanının oluşturduğu bir ekip, daha önceden Qualcomm'un Snapdragon 835'in üretim sürecine de katkıda bulunmuştu. Benzer şey 845 için de olacak. Yani Snapdragon 845'in -yüksek ihtimalle- ilk olarak Samsung'un amiral gemisi cihazlarında karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

7nm'lik mimari, çipset piyasasında son dönemlerde popülerleşmeye başlamış bir mimari olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceden müşterileri arasında Apple, MediaTek ve AMD gibi firmaların da bulunduğu çipset üreticisi TSMC, Ocak ayında ilk 7nm mimarili çipsetinin prototibini tanıtmış ve bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçileceğini duyurmuştu.

Qualcomm'un ayırca bu ay içinde Snapdragon 652'nin yeni versiyonu olacak 660'ı ve Snapdragon 625'in yeni versiyonları olacak 630 ile 635'i de görücüye çıkarması bekleniyor. Daha çok giriş ve orta seviyedeki telefonları hedef alacak olan yeni çipsetler, tahmin edebileceğiniz gibi önceki versiyonlarına oranla da pek çok iyileştirme barındırmaktalar.