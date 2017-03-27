Samsung’un Qualcomm ile yaptığı anlaşmaya göre başta Meizu olmak üzere kendisi dışında başka hiçbir firmaya Exynos işlemcisi satamayacak.

Bildiğiniz gibi kısa bir süre önce Samsung ile Qualcomm’un yaptığı anlaşma gündeme gelmişti. Bu anlaşmayla Samsung Galaxy S8 piyasaya çıkana kadar hiçbir cihaz Snapdragon 835’li bir telefonu piyasaya süremeyecekti. Bu sebeple LG kanadı Snapdragon 835 yerine Snapragon 821’li G6’yı sunarken, S835 kullanacağı açıklanan Sony Xperia XZ Premium ise Haziran/Temmuz aylarında piyasaya sürülecek.

Ancak bu anlaşma sadece Samsung’un yararına olmadığı ortaya çıktı. Qualcomm ile söz konusu anlaşmada ise Qualcomm tarafı Snapdragon’un daha fazla satması için Samsung’un işlemcisi olan Exynos’u Samsung üretimi olmayan hiçbir cihazda satılamayacağı maddesi koymuş. Yani özellikle Meizu’da gördüğümüz Exynos işlemcili telefon ve tabletler bu sene olmayacak.

Özellikle Meizu’nın her sene Exynos işlemci ile AnTuTu gibi birçok benchmark testinde yılın en iyisi olması sebebiyle Qualcomm’un aldığı bir önlem olarak düşündüğümüz bu anlaşma neticesinde özellikle 2017 yılında Exynos sadece Samsung ürünlerinde olacak.

Bakalım bu anlaşma ile özellikle Meizu kanadı MediaTek mi yoksa Qualcomm işlemciye mi geçiş yapacak hep beraber göreceğiz.