Greenlight’da Desteklerinizi Bekleyen 2 Yerli Yapım Oyun!

Son dönemde oldukça gelişmekte olan Türk oyun sektörüne daha önce farklı yapımlarla adım atan iki ayrı geliştiricinin oyununu tek bir yazımızda sizlere sunuyoruz. Her iki oyuna da sadece 10 saniyenizi alacak sürede evet oyu vermeyi unutmayın!

Oyun sektörü geliştikçe yerli yapımcılarımızın oyunları da artmaya başladı. Bu yazımızda ise daha önce farklı oyunlarıyla sizleri tanıştırdığımız iki ayrı geliştiricinin iki farklı oyunuyla buluşturuyoruz.

Daha önce Morphine oyunu ile Greenlight’tan yeşil ışık alarak adını PewDiePie’a bile duyuran Kerim Kumbasar’ın yeni Co-Op ve Multiplayer temelli oyunu Ratty Catty ve bir diğer tarafta Flawed Ones: Puppeteer oyunu ile yine Steam üzerinden yeşil ışık almış Karton Robot'un yeni oyunu Roundous bulunuyor.

Her ikisi de eğlenceli ve bir o kadar da emek harcanmış yapım olan iki oyun için şimdi ise oyunların detaylarına geçelim;

Ratty Catty

Morphine ile tek başına oldukça başarılı bir korku/gerilim temalı bir oyun ortaya koyan Kerim’in yeni oyunu ise Ratty Catty olacak. Akıllara Tom & Jerry’i getiren co-op ve çoklu oyuncu temalı bu yapımda arkadaşınız ya da herhangi bir eşleşme ile kedi ya da fare olarak bir kovalamaca hengamesine giriyorsunuz.

Yavru farelerini beslemesi için yemek çalması gereken Ratty ile evde fare dolaştığı için tek görevi onu yakalamak olan Catty’nin koca ev içinde olacağı koşuşturması Kerim tarafından oldukça eğlenceli bir biçimde oyun olarak aktarılmış.

Canlı ve renkli grafikleri ile dikkat çeken yapım, 1-4 oyuncu arasında oynanabilir ve Ratty evde dolaşan papağan, oyuncak tren vagonu ya da bilardo masasında saklanabilecek ve kaçabilecekken Catty ise pençelerinin yanı sıra kapan, yumurta silahı, çekiç, tornavida, tava ve şemsiye gibi birçok kendine özgü eşya ile Ratty’yi kovalayacak bir biçimde dizayn edilmiş. Hatta tuzaklar bile kurarak Ratty'yi tongaya getirmeye çalışacağını da belirtmiş olalım.

Koca evin içinde Ratty iseniz istediğiniz yere saklanabilecek, istediğiniz anda yemekleri götürmeye çalışabilecekken Catty iseniz pusu ya da tuzaklar kurabilecek ve Ratty’yi kıstırmaya çalışacaksınız.

Bizim gördüğümüz kadarıyla tamamen eğlence temalı ve gerçekten sizi eğlendirebilecek bir oyun olan Ratty Catty’ye buradan ulaşarak Evet oyu verip destek olabilirsiniz. Hatta oyun şu anda en popüler oyunlar sıralamasında 13. sırada ve genel olarak Türk ve Rus kesimden destek aldığı için inadına hayır oyu vererek yeşil ışık almasını engelleyenlerin olduğunu da belirteyim. Bu nedenle vereceğiniz evet oyu çok önemli.

Roundous

Daha önce Flawed Ones: Puppeteer ile karşımıza oldukça farklı ve güzel bir oyunla çıkan Karton Robot ekibinin bu sefer ekip çalışması ile geldiği yeni oyunu Roundous ise kafa yormanız gereken ve reflekslerinizi ölçecek bir bulmaca temalı oyun olarak dikkat çekiyor.

Tamamen dairesel yollar ile kaplı şehirlerde -ki aralarında İstanbul’da var- dairesel yollarda dönen araçları birbirlerine çarpmaması için yön değiştirmelerini sağlamak adına tetikte olmanız gerekeceğiniz yapım özenle hazırlanmış 60 bölümü içermekte.

Bir süre sonra sayısız araçlık konvoyların birbirlerine çarpmaması için pür dikkat oynamanız gereken bir hale gelen Roundous’ta her şeyi kontrol altında tutmanız gerekecek.

Özellikle ambulans gibi araçların görevlerini de tamamlamasını sağlamanız gerekecekken bu araçların mutlaka yetişmesi gereken bir varış noktası olacak. Sonuç olarak ambulansı hastaya yetişmesini, pizza aracının birçok farklı noktadan gelen pizza siparişlerini teslim etmesini sağlamanız, okul otobüsünün ise öğrencileri evlerine bıraktırmanız gerekecek. Hem de yuvarlak yollarda başkasına çarpmadan!

Aynı zamanda tramvay gibi biraz daha hızlı olan araçları da hesaba katmanız gerekecek. Aynı zamanda yavaş, orta ve hızlı giden 3 farklı kategorideki araçların da olmasıyla kafanızda istemsizce denklemlerin, oran/orantı hesaplarının döneceği oyuna buradan ulaşarak yine Ratty Catty gibi Greenlight üzerinden destek vererek onaylanmasını sağlayabilirsiniz.

Nasıl Destek Olabilirim?

Ratty Catty ve Roundous gibi iki güzel ve eğlenceli yerli yapıma destek olmak istiyorsanız Ratty Catty için buradan, Roundous için ise buradan gerekli Greenlight bağlantılarına giderek Steam hesabınız ile giriş yaptıktan sonra Evet oyu verebilirsiniz. Sadece 10 saniyenizi alacak bu işlem ile yerli yapımlara destek olarak oyunların Steam üzerinden satışa çıkmasını ve bu yerli geliştiricilerimizin emeklerinin karşılığını alarak daha iyi yapımlar ortaya koymalarını sağlayabilirsiniz.

Neden Adları İngilizce? Türk Yapımı İse Türkçe İsim Olması Gerekmez mi?

Büyük ihtimalle soracağınız bu sorunun da defalarca verdiğimiz cevabının ardından tekrar cevap verelim. Bu arkadaşlarımızın hedefleri büyük olduğu için amaçları dünya genelinde oyunlarını duyurarak satış yapabilmek. Nasıl Mount & Blade şu adan küresel bir başarı kazandı ise dünya çapında en çok kabul gören dil İngilizce olduğu için oyunların isimlerini de İngilizce seçmek durumunda kalıyorlar. Ancak merak etmeyin, her iki oyunda da %100 Türkçe desteği olacak. Bu sebeple isim konusunu kafanıza takmadan destek vermek oldukça önemli.

Biz de destek verdiğimiz bu iki oyundan siz değerli Webtekno takipçilerinin destekleriyle oyunların Steam’de satışa çıkmasını sağlayacağınızdan eminiz. Yukarıda verdiğimiz bağlantılara tıklayarak bu yerli geliştiricilerimize destek olabilirsiniz.