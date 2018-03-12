YouTube'un Önerdiği Videoları Nasıl Gizleriz?

YouTube'da video izlemek şu ara, en keyifli zaman geçirme aktivitelerden bir tanesi. İzlemek güzel fakat bazen algoritma, sevebileceğiniz videoları sunamayabiliyor. Bu yazımızda, videoları gizlemenin bir yöntemini paylaşıyoruz.

YouTube'da birkaç video izlediğinizde, yan tarafta ilgili videolar listelenir. Çoğu kez ilgili videolar olsa da, bazen çok alakasız videolar karşımıza çıkabiliyor. Peki bunları gizlemenin bir yöntemi var mı? Şüphesiz evet...

Chrome kullanıyorsanız, "Distraction Free YouTube" isimli eklentiyi kullanabilirsiniz. Herhangi bir sayfadayken, kolay bir şekilde videoları gizleme seçeneğini açıp kapatabilirsiniz.

Daha güçlü bir özelleştirme için, Chrome, Firefox ve Opera için, "Magic Actions for Youtube" eklentisini kullanabilirsiniz. Ayarlar ekranında "sayfa kısımlarını gizle" kısmında "önerilen videolar" seçeneği ile videoları gizleyebilirsiniz. Magic Actions aynı zamanda yorumları gizleme, videoları otomatik şekilde tam genişletme ve daha fazlasını sunar.

Bu şekilde eklentilerle uğraşmak istemiyor ve önerilen videoları daha iyi hale getirmek istiyorsanız, video izleme geçmişinizi temizleyebilirsiniz. YouTube'un video ilişkilendirme ve öneri sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce doğru videoları önerebiliyor mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.