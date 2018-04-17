Ülkemizden çıkıp tüm dünyada ilgiyle karşılanan Joint Ventures projesi, ilk ürünü Joint Comments’i duyurdu.

Haber:Yeni içerik söz konusu olduğunda en iyi platform internettir. Kendini sürekli yenileyen ve her geçen gün daha da büyüyerek yoluna devam eden internet, böylelikle muazzam bir parasal değere ulaştı. Bu paranın büyük kısmı Google, Facebook gibi devlere gidiyor olsa da, küçük çaplı girişimciler de bu pastadan pay alabiliyorlar. Bu platformların en güçlü para kaynağı reklamverenlerden geliyor. Bir kişinin reklamının yayınlanmasıyla para elde edilebiliyor.

Türkiye’den bir proje olan Joint Ventures (Ortak Girişimler) kapsamında, Facebook ve Google gibi devlerden ziyade herkesin kazanmasını sağlayacak bir blockchain sistemi kuruluyor. Tüm katılımcıları ödüllendirmeyi hedefleyen bu yeni proje kapsamında hem yorum yapan kişi hem de reklamveren kazanabiliyor.

Şirketin yaptığı tanıtıma göre Joint Ventures projesi, yayın ekosisteminde yeni bir ekonomi yaratırken, Alınan reklamları bir yayıncının web sitesinde yayınlayan sistemin en önemli farkı gelir yapısında, veri koruma yönergelerinde ve ağın şeffaflığında olarak açıklandı.

Joint Ventures Nasıl Çalışıyor?

Joint Ventures, içerik ekonomi platformunda işleri kolaylaştırmak için ERC-20 uyumlu bir token piyasaya sürecek. Reklamları yayınlamak, görünürlüğü artırmak ve yeni ziyaretçiler edinmek için reklamverenler bu tokenları kullanacaklar. Joint isimli bu tokenlar kolaylıkla ETH, EOS, BNY, BNB gibi kripto paralara dönüştürülebilecek.

Türkiye merkezli Joint Ventures, ad-tech endüstrisinde uzman bir yerel ekip olarak çalışıyor. Ahmet Arslan tarafından kurulan ve 7 yıldır endüstride faaliyet gösteren ekip, uzun yıllardır yazılım ve dijital medyada çalışmalarını sürdürüyor.

Pek çok proje üzerine çalışan Joint Ventures, ilk başta Joint Comments (Ortak Yorumlar) projesi ile piyasaya giriyor. Yorumlama çözümü sayesinde, web sayfalarının etkileşim oranı artırılacak. Bu sayede sayfa görüntülenme oranları hızlıca artış gösterecek. Kitleniz, ziyaretçilerinizin gizliliğini ihlal edilmeden gelir elde etmiş olacaklar. Yalnızca reklamveren ve yayıncının değil topluluğun da kazandığı bu sistemde Joint tokenları ile insanlar, etkileşim içerisinde olmaya teşvik ediliyorlar.

Joint Comments’in Çalışma Mantığı

İçerik ekosistemine en büyük katkıyı yapanlardan birisi de kuşkusuz yorum yapanlar. Joint Comments’te de yorum yapanlar, ekosisteme katkıda bulundukları için ödüllendirilecekler. Kazanılan tokenlar ise özel içeriklere abone olmak, beğenilen yazar ve yayıncıya bahşişte bulunmak gibi ekosistem içerisindeki çeşitli aktivitelerde kullanılabilecek.

Yayıncılar ise kendi toplulukları üzerinde yeni bir ekonomi oluşturabilirler, yorum yapanları, yazarları ve moderatörleri ödüllendirebilirler ve site trafikleri için yeni bir gelir kaynağı oluşturabilirler.

Şu anda daha büyük bir projenin ilk ayağı olan Joint Comments, Türkiye’den çıkmış olmasına rağmen tüm dünyada ilgiyle karşılandı. Dev şirketlerin tekelinde olan reklam endüstrisini daha adil bir hale getirecek olan Joint Ventures’ın adını ileride daha fazla duyacakmışız gibi gözüküyor.