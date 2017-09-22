Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 İçin Tarih Verdi!

Rockstar Games'in GTA serisinden sonra en ünlü oyunu sayılabilecek Red Dead Redemption için yeni bir bilgi geldi. Rockstar Games'in açıkladığı tarihte oyunla ilgili yeni bilgiler öğreneceğiz.

Kaliteli oyunların efsane ismi Rockstar Games’in şu anda geliştirdiği Red Dead Redemption 2 ile ilgili yeni bir bilgi paylaşıldı. Rockstar Games’in resmi Twitter hesabından, oyunun renk şeması ve yazı tipini kullanarak paylaşılan bir tarih, oyuncuların gözünü 28 Eylül’e çevirmesine sebep oldu

Oyunla ilgili en ufak bir bilgiyi bile özlemle bekleyen meraklı oyuncular 28 Eylül’de ne duyurusu yapılacağını merak ederken, birçok kişi oyunun ilk fragmanının yayınlanacağını düşünüyor. Daha önce yapılan bir duyuruyla 2018’e ertelenen Red Dead Redemption 2 başka bir erteleme mi alacak, yoksa oyunun resmi çıkış tarihiyle birlikte birkaç içerik mi göreceğiz bilmiyorum, ancak yalnızca 6 gün sonra bu merakımız son bulacak.

Daha önce yapılan açıklamaya göre Red Dead Redemption 2, 2018 baharından önce çıkmayacaktı. Peki sizce Rockstar Games, bu tarihte bizlere ne sunacak? Yorumlarınızı bekliyorum.