Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Rus kozmonot Oleg Artemev, uzaydan Ay'ın batışını yayınladı. Kısa sürede popüler olan video, Ay'ın batışını bugüne kadar ilk kez bu kadar net bir şekilde gözler önüne sermiş oldu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan Rus kozmonot Oleg Artemev, sosyal medya hesabında Ay'ın batışını gözler önüne seren bir video yayınladı. Dünya'nın ufuk çizgisindeki mavilik içerisinde yavaş yavaş kaybolan Ay'ın bu görüntüleri, görenleri kendine hayran bıraktı.

Ay'ın batışını ilk kez bu kadar net bir şekilde gözler önüne seren video, kısa sürede yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı. Rus Kozmonot Oleg Artemev, daha önce de Kıbrıs'ın uzaydan görüntülerini paylaşmıştı.

”Tanrıça Afrodit’in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yüksekliğinden. Önce ‘Olympus’un yüksekliğinden’ yazmak istedim. Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz’in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin” notu ile Kıbrıs'ın görüntülerini paylaşan kozmonot, bu sefer de Ay'ın batışını bizlerle paylaşmış oldu.