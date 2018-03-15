Rus Uçağı, Taşıdığı Külçe Altınları Ve Elmasları Kaybetti

Rus uçağının taşıdığı 1.5 milyar TL değerindeki altın ve elmas kargo kapısının patlaması sonucu etrafa saçıldı.

Rusya'nın The Moscow Times gazetesinin bir haberinde bildirdiğine göre, kötü hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yapmak zorunda kalan uçak oluşan sıkıntılar sonucu taşıdığı değerli yükü kaybetti. Uçağın zorunlu iniş yaptığı pist ve çevresi polis tarafından güvenlik çemberine alındı. Pilotun sorgusu ve kaybolan altın, elmas gibi değerli madenlerin aranma çalışmaları devam ediyor.

Zorunlu iniş yapılan Yakutsk Havaalanı yetkilileri yerel haber ajansına yaptığı açıklamada, Sibirya’daki soğuk hava şartları nedeniyle Nimbus Havayolu An-12 kargo uçağının havaalanın’dan 12 kilometre uzaklıkta bulunan köye zorunlu iniş yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca yetkililerin açıklamalarına göre uçağın kargo kapısı güçlü rüzgarlar ve soğuk nedeniyle basınçtan patladı ve taşıdığı değerli yük etrafa saçıldı.

Olay, uçak havaalanından ayrılırken gerçekleşti, Twitter’da yayınlanan görüntüler de bu iddiaları doğruluyor. Pistin her yerine altın ve elmas parçaları saçılmış durumda. Bunun yanı sıra havaalanının yaklaşık 20 km uzaklığında da altın ve elmas parçalarına rastlamak mümkün. Soruşturma derinleştirilip nedeninin hava şartları mı yoksa organize bir suç örgütünün işi mi olduğu anlaşıldıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklama yapılacak.