Rusya, Nükleer Reaktörlü Uydular Geliştirmeyi Planlıyor!

Rusya Federal Uzay Ajansı(Roscosmos), bir nükleer reaktörden gücünü alan ve lazer ışınları ile şarj edilebilen bir uydu geliştirmeyi planlıyor. Ajans, nükleer reaktör yapımında tecrübeli bir laboratuvar ile proje için sözleşme imzaladı bile.

Yerel bir gazete olan Izvestia, konuyla ilgili paylaşılan belgelere dayanarak St. Petersburg merkezli KB Arsenal’in Roscosmos için uzaya kurulabilecek bir nükleer santralin fizibilite çalışmalarına başladığını bildirdi. Belgelerde yer alan bilgilere göre uzaya kurulacak nükleer reaktör 100 kW ila 1,000 kW arasında bir güce sahip olacak.

KB Arsenal’in uzaya kurulacak nükleer santral için olası yörüngeleri, spesifikasyonları ve riskleri 2018 yılına kadar belirlemesi ve teknolojiyi gerçekleştirilebilecek bir proje haline getirmesi bekleniyor.

Nükleer reaktörler, hem Birleşik Devletler hem de SSCB tarafından daha önce uzay araçları üzerinde denenmişti. Özellikle SSCB, konu ile ilgili 30’un üzerinde görev gerçekleştirerek oldukça fazla deneyim elde etmişti.

Fakat 1978 yılında Kosmos-954 uydusu arıza yapmış ve güvenli imha bölgesine ulaştırılamadan atmosfere geri dönmüştü. Nükleer reaktör taşıyan uzay aracı Kanada’nın kuzeyine düşmüştü. Rusya ‘hafif’ hasarla atlatılan bu kazadan sonra Kanada’ya milyonlarca dolarlık tazminat ödemesi gerçekleştirmişti.

Lazer yolu ile enerji aktarımı, daha önce pek çok kez denenmiş bir konu. Rus uzay ürünleri üreticisi Energia, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği testte 1 buçuk kilometre uzaklıktaki bir cep telefonunu lazer ışını ile şarj etmeyi başarmıştı.