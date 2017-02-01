DIY akımı sınır tanımıyor. İki mucit kendi akıllı telefonları ZeroPhone'u yaklaşık 50 dolara mal ettikleri bir proje başlattılar. Yakın zamanda internetten bağış toplayacak olan bu projenin aynısını siz de evinizde yapabilirsiniz.

DIY(Do It Yourself) akımı sınır tanımıyor. Hele ki dijital çağda, Rasberry Pi gibi araçlarla kendi akıllı nesnelerinizi yapmamanız için hiçbir neden yok. Hackaday.io’da geliştirilen bir proje ile Rasberry Pi donanım ile Linux işletim sistemi yüklü ZeroPhone isimli bir akıllı telefon yapıldı.

ZeroPhone ile normal bir telefonun yaptığı; SMS atma, arama ve çağrı alma, uygulama çalıştırma ve hatta penetrasyon testi yapma gibi özelliklere sahip olabiliyorsunuz.

Rasberry Pi Zero versiyonuyla yapılan ZeroPhone, nümerik tuş takımı ve 128x64 boyutunda OLED ekrana sahip. Aynı zamanda 2G modem, WiFi, GPIO eklenti başlığını da bünyesinde barındırıyor. İçinde isterseniz Python programlama diliyle uygulama geliştirebilirsiniz. Cihazda Debian Linux’ün Rasberry Pi için özelleştirilmiş versiyonu Rasbian Linux yüklü.

ZeroPhone, hemen hemen bir akıllı telefonun sahip olduğu tüm temel özelliklere sahip. Saat, takvim, telefon rehberi, dosya gezgini, web tarayıcı ve müzik çalar gibi araçlar da mevcut. Linux telefonun işletim sistemi olduğu için, ARM mimarisine sahip uygulamalar kurabilirsiniz. Ayrıca dosya transferi için SSH protokolünü kullanabilirsiniz. ZeroPhone’un yaratıcısı, cihazı penetrasyon testleri için kullanabileceğinizi de ileri sürüyor. Telefonun içindeki parçalar;

Rasberry Pi Zero,

SIM800 modülleri,

ESP8266-12E WiFi aparatı,

2 Katmanlı PCB,

ATMega328P,

LCD Ekran,

Batarya,

TP4056 batarya şarjı,

Düğme takımı,

2.54 başlıklar, olarak sıralanabilir.

Tüm bu parçaları toparlamak ve ZeroPhone’u kendiniz yapmak için topraklama pinlerine yeteri kadar elektrik vermelisiniz. Ayrıca 2.54’lük başlıklar için keski veya penseye ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer bu işe girişecekseniz, buradan daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz. ZeroPhone’u yapan mucitler, yakın zamanda internet üzerinden kendilerine bağış toplayacaklar. Buradan gelecek paraya göre, aletleri daha da gelişmiş özelliklere sahip olabilecek.