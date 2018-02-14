Sait Faik Abasıyanık’ın Kitabını Yanlış Teleffuz Eden Kız

Sait Faik Abasıyanık’ın kitabını “Sait Faik’in Abasıyanık kitabı” şeklinde okuyan küçük YouTuber, sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kaldı.

İnternet çok hızlı içerik tüketen bir mecra halini aldı. Daha dün “Yılaaan! Korktun mu?” repliği ile kahkaha(!) tufanları atarken bugün bir genç bir YouTuber’ın yaptığı bir hatayı konuşuyoruz. Bir kolinin içinden çıkan kitapların ismini okuyan genç kardeşimiz, pek istemediği bir hata yaparak kitabın ismini yanlış okudu. Sait Faik Abasıyanık’ın “Seçme Hikayeler” kitabını telaffuz eden YouTuber, videosunda yanlışlıkla “Seçme Hikayeler, Sait Faik’in Abasıyanık kitabı” şeklinde bir açıklama yaptı.

Bu ifade daha sonra Instagram, Twitter, Ekşisözlük gibi sosyal medyalarda yer bularak büyük tepki topladı. Aslında video 2017 yılının Eylül ayında ortaya çıkmıştı. Uzun süre kimsenin dikkatini çekmeyen bu video, daha sonrasında birden tüm Türkiye’nin diline düştü.

Video, ilk olarak “Bidünya Oyuncak - Dobişko Tv” isimli YouTube kanalında paylaşıldı. TEOG’la birlikte istenen kitapları teker teker videoda gösteren genç YouTuber’ımız, burada istenmeyen bir şekilde kitabı yanlış telaffuz ederek olayın bugünlere gelmesini sağladı. Yaşının küçük olması ve şu anda bir okulda okuyor olmasından dolayı küçük kardeşimizin psikolojini kötü etkileyebilecek bu durum, Ekşi Sözlük ve diğer sosyal mecraları da ikiye ayırdı. Bir grup bu olayın çok büyütülmemesi gerektiğini, gülüp eğlenmenin yeterli olacağını düşünürken, kimisi kızın cahil olduğunu ve bu yanlışın kabul edilemeyeceğini söyledi. Elbette böyle bir ifade sarf etmesi onun cahil olduğunu göstermez, ancak biraz gülmemize de engel olmamalı diye düşünüyorum.

Zaten kısa süre önce genç kızın kardeşi Buse Özdil de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Buse kendisine sorulan “kardeşin üzüldü mü?” sorusuna, “Yok, üzülmedi, kırılmadı sadece yaptığı hatayı fark etmiş oldu. Zaten senden önce Instagram’da baya bir viral oldu video, alışmıştı hemen. Sadece şey istiyor, madem bu kadar viral oldu bari bize bir katkısı olsun diyor. Eğer tweeti silmediysen ‘Bidünya Oyuncak’ kanalına aitmiş video diye ekler misin tweetine? Stres olmana gerek yok ayrıca, burası Türkiye, olur olmadık şeylerle dalga geçiliyor, alıştık. Biz de çok güldük. Sadece bu ayrıntıyı eklersen tweetine, mutlu oluruz. Sevgiler.” şeklinde cevap verdi.

Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

Sait Faik Abasıyanık, Türk öykü ve roman yazarıdır. Aynı zamanda şairlik de yapan Abasıyanık, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından biri olarak kabul edilir. Türkiye’de çağdaş hikayecilik için yaptığı katkılarla tanınan Abasıyanık, 1906’da Adapazarı’nda doğup 1954’te henüz 48 yaşındayken İstanbul’da hayatını kaybetmiştir.

Buradaki genç kızımız, sürekli gündeme gelen Safiye Soyman’ın kocası Sait Faik’le Sait Faik Abasıyanık’ı karıştırmış olabilir. Umarım bir daha böyle bir şey yaparken daha dikkatli olur. Ekşi Sözlük ve Twitter'da konuyla ilgili yapılan komik yorumları sizler için derledik.