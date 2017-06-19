Şaka Değil: Steam'in En Nefret Edilen Oyunu GTA 5!

GTA 5'e Open IV mod desteğinin kaldırılmasının ardından kullanıcıların tepkisi dur durak bilmeden devam ediyor. Oyuncular, tepkilerini Steam incelemelerinden çıkartıyorlar.

Rockstar Games’in sevilen oyunu GTA 5, geçen gün aldığı radikal bir kararla en büyük mod platformu Open IV’ü durdurmuştu. Bu durumun ardından kullanıcılardan gelen tepkiler, hala azalmışa benzemiyor. Platformun en büyük sembollerinden olan Steam incelemelerinde kullanıcılar, GTA 5'e “Son Derece Olumsuz” damgasını yapıştırdılar. GTA 5’te son 30 günde 39.297 inceleme yapılmış ve bu incelemelerin yüzde 87’si olumsuz olmuş.

GTA 5’i gördüğümüz ilk günden beri genellikle olumlu incelemelerle hatırladığımız için böyle bir görüntüyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Take-Two tarafından durdurulan OpenIV mod platformu, binlerce oyuncuyu barındıran son derece kullanıcı dostu bir platformdu. Online oyunlara yapılan zararlar yüzünden kapatıldığını açıklayan Rockstar Games, offline oyunlarda OpenIV mod platformunun kullanılabileceğini belirtti. Ne olursa olsun kullanıcılardan çok ağır eleştiriler alan Rockstar, ileride yeni bir düzenleme yapacak mı, hep beraber göreceğiz. Sizce Take-Two’nun yaptığı bu hamle doğru mu, yoksa Rockstar Games’in bir orta yol bulması mı gerekiyor?