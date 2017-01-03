Şaka Değil: Windows 7, Windows 10'dan Hızlı Yükseliyor!

İnanılmaz ama gerçek: Windows 7 sadece en çok tercih edilen işletim sistemi listesinde birinci olmakla kalmadı, pazar payını da geçtiğimiz aylara oranla yükseltti.

Microsoft, Windows 10'un pazar payını yükseltmek için tüm kartlarını oynadı ve basabileceği tüm düğmelere bastı. Ancak dünya, eski dost Windows 7'den vazgeçmeye kesinlikle hazır değil.

NetMarketShare, Aralık 2016 verilerine göre Windows 7 sadece dünyanın en çok tercih edilen işletim olmakla kalmadı; pazar payını da şaşırtıcı biçimde yükseltti. Microsoft için asıl kötü haber ise Windows 7'nin, Windows 10'dan çok daha hızlı şekilde büyümesi.

Geçtiğimiz ay Windows 7, dünya çapında yüzde 48.34'lük pazar payıyla birinci; Windows 10 ise yüzde 24.36 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı. Windows XP yüzde 9.07 pay elde ederken, Windows 8.1 yüzde 6.90 ile dördüncü oldu.

Peki bu değerler ne demek? Windows 10, önceki ay yüzde 23.72'lik pazar payı elde etmiş. Yani 0.64 puanlık artış söz konusu. Ancak Windows 7'nin pazar payı yüzde 47.17'den 1.17'lik artışla 48.34 seviyesine yükselmiş. Artık eskisine göre pek az destek verilen bir işletim sistemi için müthiş bir başarı.

Microsoft bu verilerden ötürü memnun olmayabilir ama bardağın yarısı hala dolu: Windows 10 yükseliyor. Boş olan kısmı ise şirketin istediği pazar payını, dolayısıyla istediği karı elde edememesi. Microsoft'un aşırı agresif Windows 7 ve Windows 8.1'inizi ücretsiz Windows 10'a yükseltin projesi istenen hızı sağlayamamıştı. Durum şimdi de farklı sayılmaz.

Windows 10'un artık eski kullanıcılar için ücretsiz olmadığını da vurgulamamız gerekiyor. Windows 7, Microsoft tarafından 2020 yılına kadar destek görecek. Belki de bazı yetkililerin -söylentilere göre- kaygılanmasının sebebi budur.