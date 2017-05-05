Samanyolu’nun İki Katı Kadar Bir Gaz Bulutsusu Keşfedildi!

NASA’nın Chandra isimli cihazı ile dev bir gaz bulutu keşfedildi. Samanyolu Galaksisi'nin iki katı olan bu gaz bulutu, tıpkı bir tsunami dalgası gibi hareket ediyor. Uzmanlar bunun iki galaksinin birleşmesinden sonra ortaya çıkan yeni bir şeklin etkisiyle ortaya çıktığını düşünüyor.

Gökbilimciler, Perseus galaksi kümesine doğru ilerleyen dev bir gaz dalgası keşfettiler. Bu gaz dalgası içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’nin tam iki katı büyüklüğünde. Gazdan oluşan bu kümenin tıpkı bir tsunami dalgası gibi hareket ettiği tahmin ediliyor. Astronomlar, böyle bir şeklin oluşmasının temel nedeninin galaksi kümesinin merkezinde devasa bir karadeliğin bulunması olduğunu düşünüyorlar. NASA’nın Chandra isimli cihazı, NGC 1257’nin içindeki kara deliği X-ray analizi yaparak inceledi.

Mothly Notices of the Royal Astronomical Society isimli derginin haberine göre bu, galaktik dalga bulutsuların birleşmesi sonucu oluşmuş olabilir. Bilim insanları bu gaz bulutsusunun merkezi bölgesinin büyük miktarının 650.000 yıl önce yok olduğunu, ancak küçük bir kısmının dev gaz dalgaları ürettiğini düşünüyorlar.

Baş yazarlardan NASA’nın Goddard Uzay Üssü çalışanı Stephen Walker “Chandra’nın verileri bize eşsiz detaylar sağlıyor. Tanımladığımız dalga, dev yapıları üreten bir birleşme faaliyetinin hala devam ettiğini gösterir nitelikte.” ifadelerini kullanarak olayın önemini vurguladı. Uzayda galaksiler çarpışarak birleşip yeni galaksiler oluşturabiliyorlar.