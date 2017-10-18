Samsung 360 Derece Çekim Yapan Yayın Kamerasını Tanıttı

Samsung 4K olarak 360 Derecelik çekim yapabilen ve canlı VR yayınları yapmanızı sağlayabilecek profesyonel kamerası "360 Round" u duyurdu!

Gear VR setine yaptığı yatırımları desteklemeye devam ediyor. Geçenlerde çıkardığı ve hem Android hem de iPhone telefonlarda kullanılabilen 360 derecelik kameradan sonra Samsung, şimdi de profesyonel amaçlarla bilgisayarlarda kullanılabilecek 4K 360 Derecelik çekim yapabilen yayın kamerası "360 Round"u duyurdu. Oldukça güçlü bir sisteme ihtiyac duyacak kamera VR canlı yayıncılığın geleceği olacağı düşünülüyor.

Disk şeklinde yapılan cihaz üzerinde 17 adet 2 Megapixellik kamera ve 6 adet mikrofon ve iki mikrofon portu barındırıyor. Stereoskopik 3D 360 derece açılı görüntü çekebilen cihaz, ayrıca 30 fps'de 4K kayıt da yapabiliyor. Ayrıca 360 Round suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Yani 360 Derece yayını her ortamda yapabilmek için her türlü donanıma da sahip.

Bu ayın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıkacak olan cihazın daha resmi bir fiyatı açıklanmış değil. Yine de oldukça pahalı bir ekipman olacağı her yanından belli olan cihaz için ise yukarıda de belirttiğimiz gibi oldukça güçlü bir bilgisayara da ihtiyacınız var. Sadece çekim yapmak için en az Core i7-6700K işlemci, 16GB RAM ve GeForce GTX 1080 grafik kartı üzeri özellikte bilgisayara ihtiyaç duyan cihazla canlı yayın yapmak için ise 10-core i7-6950X işlemci, 32GB RAM ve iki adet GeForce GTX 1080 Ti grafik işlemci ve üzeri bir bilgisayara ihtiyaç duyduğunu da belirtelim.