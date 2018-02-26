Samsung AR Emoji'yi Savundu: Animoji Özelliğini Kopyalamadık

Samsung'un Galaxy S9'un lansmanında duyurduğu "AR Emoji" özelliğine ilişkin, "çalıntı, kopya" gibi iddialara, Samsung'un CEO'su DJ Koh yanıt verdi.

Bildiğiniz gibi dün Samsung MWC 2018'de yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9'u tanıtmasıyla birlikte, akıllı telefonlarına getireceği ve getirmiş olduğu bir takım yeni özellik ve uygulamaları da tanıttı. Bunlardan en tartışmalısı ise iki cihazda da yer alan "AR Emoji" özelliği oldu. Açık bir şekilde iPhone X'deki "Animoji" özelliğine cevap olduğu düşünülen bu uygulama ilgili bir takım kişiler ise çalıntı olduğu düşüncesinde.

Samsung'un mobil bölümünün CEO'su olan DJ Koh ise konuyla ilgili olarak, Wall Street Journal'a yaptığı röportajda bazı açıklamalarda bulundu. Koh, 2001 yılından beri telefonlarda 3D animasyonların nasıl kullanılabileceğini düşündüğünü ve AR Emoji özelliğinin o zamanlardan beri gelen bir süreç ile geliştirdiğini açıkladı. Apple'ın yaklaşımıyla kendilerinin yaklaşımının tamamen farklı olduğunu belirten Koh, bu konuda kendine ait farklı bir yol haritasıyla ilerlediğini belirtti.

İki özelliğin de benzer isimlere sahip olmasında aslında Koh'un da altını çizdiği gibi çok farklı özellikler olduğu görülebiliyor. AR Emoji sizin yüzünüzü tanımlayarak sizin 3D animasyondan bir karakterinizi oluştururken, iPhone X'daki Animoji hazır karakterleri sizin yüz ifadenize göre şekiller alabilmesini ve bunlardan videolar oluşturmasını sağlıyor.

Koh'un sözünü ettiği bunca yıllık geliştirme sürecine göre, doğruyu söylediği de düşünülebilir. Ancak başka bir ihtimal ise, 2001'den beri geliştirilen bu özelliği iPhone X'un çıkışıyla ve Animoji'nin bu kadar popüler olmasıyla, Samsung'un hızlandırmış olabilecekleri gerçeği. Apple ve Samsung aslında birbirlerinden çok az özellik çalan iki marka olmasına rağmen, birbirlerinin özelliklerine cevap olarak bazı özellikleri ürettikleri de bilinen bir gerçek. Siz ne düşünüyorsunuz?