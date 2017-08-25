Samsung'dan Amiral Gemileri İçin Ultra Lüks Alcantara Kılıf

Samsung, Porsche ve Lamborghini gibi lüks otomobillerin iç dekorasyonunda kullanılan Alcantara kumaşını, yeni amiral gemileri için tasarladığı kılıflarında kullanıyor.

Samsung, Galaxy Note 8 ile birlikte resmi kılıflarını da tanıttı. Bazıları ince ve hafif bir yapıya sahipken bazılarıysa daha kalın ve sağlam duruyolardı. Fakat bir tanesi vardı ki hem son derece dayanıklı hem de oldukça şık; Alcantara Kılıf.

Alcantara, süet benzeri, suya ve lekelere karşı dayanıklı bir sentetik kumaştır. Bu özelliklerinden dolayı Porsche ve Lamborghini gibi lüks otomobillerin iç dizaynında oldukça fazla kullanılır. Samsung bu lüks kumaş ile tasarladığı kılıfları ilk kez Galaxy S8 ve S8+ için piyasaya sürmüştü.

Görünüşünden dolayı Galaxy Note 8’in cam ve metal tasarımına yakışmıyor gibi görünebilir fakat Alcantara, dokusuyla oldukça şık bir tasarıma sahip. Ayrıca dayanıklı yapısı ile telefonunuzu yalnızca çizilmelere değil, darbelere karşı da koruyor.

Eğer ‘telefonumu kılıfsız kullanamam’ diyenlerdenseniz ve yeni bir Galaxy Note 8 almayı düşünüyorsanız, Alcantara kılıflar hem istediğiniz korumayı sunacak, hem de telefonunuzu masaya koyduğunuzda şıklığından bir şey kaybetmediğini göreceksiniz.