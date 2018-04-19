Samsung Galaxy A6 ve A6 Plus’a Ait Yeni İçerikler Paylaşıldı

Samsung’un orta sınıf akıllı telefon Galaxy A6 ve A6 Plus için yeni görüntü ve videolar paylaşıldı.

Samsung, yeni akıllı cihazı Galaxy A6 ve A6 Plus’ı yakında duyurmaya hazırlanıyor. Rusya, Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında etkin rol alması beklenen bu akıllı telefon için pek çok sızıntı yayınlanıyor. Telefon resmi olarak tanıtılmadan önce ortaya çıkan bu sızıntılara ek olarak, OnLeaks ve Steve Hemmerstoffer bazı görsel ve videolar paylaştı.

Şu anda akıllı telefon hakkında pek çok bilgi sır gibi saklanıyor. Mesela telefonun ismi Galaxy A6 olarak bilinse de, bazı kaynaklarda Galaxy J8 ve Galaxy J8 Plus olarak adlandırıldı. Telefonun Galaxy J serisinin en üst versiyonu mu, yoksa Galaxy A serisinin alt kademelerinde mi yer alacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Samsung’un ülkemiz dahil bazı belirli ülkelerde satışa sunacağı iki akıllı telefonu SM-A600FN ve SM-A605G model numaraları ile tanımladığı biliniyor. SM-A600FN’in Qualcomm Snapdragon 625 yonga seti ve 4GB RAM’e sahip olması beklenirken, SM-A605G’nin ise Exynos 7870 yonga seti ve 3GB RAM’le çıkacağı düşünülüyor.

Her iki cihazın da 18.5:9 en-boy oranına sahip olacağı belirtilirken, Galaxy A6’nın 5.6 inç, A6 Plus’un ise 6 inçlik AMOLED bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Android 8.0 Oreo ile gelmesi beklenen telefonun fiyatı konusunda bir açıklama yok, ancak orta sınıf bir akıllı telefon kategorisinde fiyatlandırılacağı düşünülüyor.