Samsung Galaxy Note 8'lerden İlk Görüntüler Gelmeye Başladı!

Samsung'un Galaxy S8'lerden sonra çıkaracağı Note 8 telefonundan bilgiler gelmeye başladı. İddialar doğruysa Note 8 piyasayı sarsmaya geliyor.

2016’nın piyasaya çıkan en iyi telefonu sizce hangisiydi? Eleştirmenlerin büyük bir kısmı 2016’nın normal şartlarda en iyi telefonunun Galaxy Note 7 seçileceğini düşündüğünü belirtelim. Telefon olarak son derece muazzam bir telefon olan Note 7, batarya sorununu bir türlü çözemediği için Samsung tarafından piyasadan geri çekilmişti.

Samsung, bu badiresinin ardından yeni amiral gemisi S8 ve S8 plus’ı duyurmasına bir haftadan kısa bir süre kaldı. Durum böyle olunca herkes Galaxy S serisine yönelmiş durumda. Ancak bildiğiniz gibi, Samsung, Note serisinde geri adım atmayacağını duyurmuştu. Note 8 ile devam edeceğini belirten Samsung, Note 7 konusunda kullanıcılarına karşı mahcup olduklarını söylemişti. Bu sene çıkan Galaxy S8 modellerinin bu denli sıçrayış yapmasının ardında bu mahcubiyet olabilir.

Çin’in teknoloji bloglarında yeni bir şematik gezmeye başladı. Doğruluğu kesin değil ancak Note 8 için atılan ilk iddiaları kaçırmak doğru olmaz. İddialara göre, Note 8’in Snapdragon 835 veya Exynos 9 yonga seti ile geleceği açıklandı. Samsung, Note 8’e Exynos 9 kullanacaksa yakın bir zamanda bunun duyurusu yapılması gerekiyor. Zira Exynos 9 serisi ile ilgili bilinen pek bir şey yok. Exynos serisi altında en son duyurulan işlemci, Exksios 8895’ti, bu işlemcinin Samsung Galaxy S8 ile birlikte dünyanın en güçlü işlemcisi olması bekleniyor. Yeni bir Exynos serisi Note 8’lere çok yakışabilir.

Note 8 ile ilgili iddia edilen diğer özelliklere bakacak olursak, telefonun 6.4 inç 4K çözünürlüklü Super AMOLED ekranı bulunması bekleniyor. Ekranın 18.5:9 oranında olup 3840 x 2160 pikselde çalışacağı belirtiliyor. Bir başka iddia ise ekranın 4428 X 2160 piksel olacağı yönünde. Bu boyutlar gerçekten inanılmaz yut. Telefondan fablete geçecek bir boyut olduğunu söylemem gerekiyor. 6GB RAM ile gelmesi beklenen telefonun özelliklerinin hep üst düzey olduğunu söyleyebilirim.

Galaxy S8’de çıkacağı konuşulan ama çıkmayan birçok teknoloji Note 8’e gelebilir. Samsung, bu hamlesi ile Note serisine güveni geri kazandırabilir. Telefonun 256 GB’a kadar depolama alanı sunabileceği konuşulurken, USB type-C bağlantı noktasının olacağı açıklanan özellik arasında, ayrıca S-Pen’de normal olarak yerini alıyor.

Aynı zamanda, şu anda Galaxy s8 serisi için konuşulan AKG kulaklıklar Note 8 için de geleceği belirtiliyor. Açıkçası, yakın bir zamanda Note 8 ile ilgili yeni iddialar muhakkak gelecektir.