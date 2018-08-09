Samsung Galaxy Note9 ve Galaxy Note8 Kıyaslaması

Beklenen gün geldi çattı ve Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9 tanıtıldı. Küçük tasarım iyileştirmeleri, daha iyi kameralar, daha iyi bir S Pen gibi önemli özelliklerle gelen Galaxy Note9; Galaxy Note8'e göre ne gibi farklılıklar sunuyor?
Geçtiğimiz yıl S8 serisiyle başlayan yeni tasarım anlayışını Note serisine getiren Galaxy Note8, sonsuz ekranı ve Samsung'un ilk çift kameralı telefonu olma özelliğini taşımasıyla dikkat çekmişti. Galaxy Note 7'nin piyasadan toplatılmasıyla beraber, Note 5 ve Note 4 gibi modellere göre çok daha iyi bir kameraya sahip olan cihaz; gayet iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.
Samsung Galaxy Note9, Ülkemizde Ön Siparişe Açıldı
Bugün itibariyle tanıtılan Samsung Galaxy Note9, akıllara "Note8'den farkı ne?" sorusunu getirdi. İlk olarak göze çarpan yenilikler arasında stereo hoparlörler, bugüne kadar tanıtılan Samsung amiral gemileri arasında en büyük pil kapasitesi, 8 GB RAM ve Bluetooth özellikli S Pen gibi yenilikleri gösterebiliriz.
Galaxy Note9 ve Note8 Teknik Özellik Karşılaştırması:
Ekran
- Note9: 6.4 inç Quad HD+ (2960×1440) Infinity Ekran, Super AMOLED, 18.5:9, 516 ppi
- Note8: 6.3-inch Quad HD+ Infinity, Super AMOLED, 18.5:9, 521 ppi
S Pen
- Note9: 4096 basınç seviyesi, Bluetooth ile kontrol
- Note8: 4096 basınç seviyesi, Bluetooth ile kontrol yok
İşlemci
- Note9: Exynos 9810 veya Snapdragon 845, Octa-core, 10nm, 64-bit
- Note8: Exynos 8895 veya Snapdragon 835, 64-bit, 10nm
Bellek (RAM)
- Note9: 6 GB veya 8 GB
- Note8: 6 GB
Arka Kamera
- Note9: 12-megapiksel ana kamera, Çift Açıklık (F1.5-F2.4), Dual Pixel, OIS ve 12-megapiksel telefoto ikincil kamera, F2.4, 2x optik zoom, OIS
- Note8: 12-megapiksel ana kamera, F1.7, Dual Pixel, OIS ve 12-megapiksel telefoto ikincil kamera, F2.4, OIS, 2x optik zoom
Ön Kamera
- Note9: 8-megapixel otofokuslu, F1.7 açıklığa sahip
- Note8: 8-megapixel otofokuslu, F/1.9 açıklığa sahip
Depolama
- Note9: 128GB/512GB dahili, microSD kart desteği (512GB'a kadar)
- Note8: 64GB/256GB dahili, microSD kart desteği (256GB'a kadar)
Yazılım
- Note9: Android 8.1 Oreo, Android 9.0 Pie sürümüne yükseltilebilir
- Note 8: Android 7.1.1, Android 8.0 sürümüne yükseltilebilir
Batarya
- Note9: 4000 mAh, kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği
- Note8: 3300 mAh, kablolu ve kablosuz hızlı şarj desteği
Bağlantı Özellikleri
- Note9: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO, LTE Cat.18, Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
- Note8: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE Cat.16, MU-MIMO, Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou
Güvenlik Özellikleri
- Note9: Parmak izi okuyucu (arkada), iris tarayıcı, yüz tanıma, Akıllı Tarama (iris+yüz tanıma)
- Note8: Parmak izi okuyucu (arkada), iris tarayıcı, yüz tanıma
Diğer Özellikler
- Note9: Samsung Pay (NFC+MST), Bixby 2.0, IP68 suya dayanıklılık seviyesi, kalp ritmi sensörü, AKG kulaklıklar, stereo hoparlörler, Dolby Atmos, DeX modu, AR Emoji, Super slow-mo (960 fps)
- Note8: Samsung Pay (NFC+MST), Bixby, suya dayanıklılık, kalp ritmi sensörü, AKG kulaklıklar
Boyutlar
- Note9: 161.9 x 76.4 x 8.8mm, 201g
- Note8: 162.5 x 74.8 x 8.6 mm, 195g