Samsung Galaxy S8'den Kafaları Karıştıran Yeni Sızıntı

Ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla birlikte Galaxy S8'in ön yüzünün tek bir renk mi olacağı yoksa cihazın rengine göre farklı renklerle mi geleceği sorusu tekrar gündeme taşındı.

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Samsung, yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı tanıtmaya hazırlanırken Galaxy S8 modelinden gelen bir sızıntı tekrar akılları karıştırdı.

Hatırlayacak olursanız daha önce Galaxy S8 modelinden gelen sızıntılar cihazın arka kısmında rengin değişeceğini ancak cihazın ön yüzünün sabit siyah renkle geleceği görünüyordu. Şu anda Slash Leaks tarafından paylaşılan yeni bir sızıntıda ise Galaxy S8 modelinin beyaz bir ön yüze sahip olduğunu görüyoruz.

Videoda ön yüzü beyaz olan ve muhtemelen siyah silikon kılıf takılı bir Galaxy S8 modelinde kullanıcının arayüzdeyken klavyeyi kullandığı açıkça görünüyor. Peki Galaxy S8, sızıntıdaki gibi beyaz ya da diğer renk seçenekleri gibi farklı renge sahip bir ön yüze sahip olacak mı yoksa sadece siyah renk seçeneğiyle mi gelecek?

Açıkçası paylaşılan yeni sızıntı hala Galaxy S8'in ön yüzünün farklı renk seçenekleri olacağının işaretlerinden olsa da biz sızdırılan basın görselleriyle de birlikte Galaxy S8'in sadece siyah renkli bir ön panelle geleceğini ve videodaki cihazın bir prototip olduğu için farklı renge sahip olduğunu düşünüyoruz.

Sızıntılar her ne kadar kafaları karıştırsa da Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında tüm detayları bir haftadan bile kısa bir süre sonra 29 Mart'ta dünya genelinde düzenlenecek lansmanlarla birlikte öğreneceğiz.