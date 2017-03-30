  • Samsung Galaxy S8’in Duvar Kağıtları da Yayınlandı!

Samsung Galaxy S8’in Duvar Kağıtları da Yayınlandı!
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Samsung’un dün lanse ettiği Galaxy S8’de kullanılan duvar kağıtları da resmen yayınlandı!

Samsung’un dün New York, Londra ve İstanbul’da yaptığı etkinlikler ile lanse ettiği Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile alakalı birçok detaydan sizlere bahsettik. Aynı zamanda oldukça sade ve şık duvar kağıtlarına da sahip olan bu cihazların söz konusu duvar kağıtları da ortaya çıktı.
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Gece Siyahı, Arktik Gümüş ve Orkide Grisi renklerine sahip olan cihazın bu modellerde kullandığı uzay temalı duvar kağıtlarına ise aşağıdaki bağlantılardan tam boyut olarak ulaşabilirsiniz;

Gece Siyahı Duvar Kağıdı İndir / Orkide Grisi Duvar Kağıdı İndir / Arktik Gümüş Duvar Kağıdı İndir

4.399 TL'Lik Samsung Galaxy S8 Ön İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!
Etiketler: samsung, galaxy s8, duvar kağıdı, Wallpaper
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