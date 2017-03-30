Samsung Galaxy S8’in Duvar Kağıtları da Yayınlandı!

Samsung’un dün lanse ettiği Galaxy S8’de kullanılan duvar kağıtları da resmen yayınlandı!

Samsung’un dün New York, Londra ve İstanbul’da yaptığı etkinlikler ile lanse ettiği Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile alakalı birçok detaydan sizlere bahsettik. Aynı zamanda oldukça sade ve şık duvar kağıtlarına da sahip olan bu cihazların söz konusu duvar kağıtları da ortaya çıktı.

Gece Siyahı, Arktik Gümüş ve Orkide Grisi renklerine sahip olan cihazın bu modellerde kullandığı uzay temalı duvar kağıtlarına ise aşağıdaki bağlantılardan tam boyut olarak ulaşabilirsiniz;

Gece Siyahı Duvar Kağıdı İndir / Orkide Grisi Duvar Kağıdı İndir / Arktik Gümüş Duvar Kağıdı İndir