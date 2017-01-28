Samsung Galaxy S8'in Şimdi de Basın Görselleri Sızdırıldı!

Galaxy S8 ve LG G6 sızıntılarıyla birlikte teknoloji dünyasında ses getiren @VenyaGeskin1 şimdi de Galaxy S8'in basın görsellerini sızdırdı.

Geçtiğimiz günlerde VentureBeat sitesi tarafından Samsung Galaxy S8'in neredeyse tüm özellikleri ve tasarımı sızdırılmıştı. Artık tam anlamıyla özellikleri ve tasarımını öğrendiğimiz Galaxy S8'e dair yeni bir sızıntı daha paylaşıldı.

Özellikle LG G6 ve Galaxy S8'e ait bazı sızıntılarıyla bu yıl adını duyuran @VenyaGeskin1 şimdi de Samsung Galaxy S8'in basın görsellerini sızdırdı. Aynı zamanda sızdırılan bu basın görselleri VentureBeat sitesi tarafından paylaşılan sızıntıları da destekler nitelikte.

Sızıntıya göre Galaxy S8 işte böyle görünüyor:

Telefon neredeyse çerçevesiz ekranla geliyor

Yukarıdaki görselden bir kez daha anlayacağımız üzere Samsung Galaxy S8 ile birlikte Samsung alışılagelmiş fiziksel tuşlarını ekranın ön panelinden kaldırıyor ve %90'a yakın bir ekran - kasa oranı sunuyor. Öte yandan tasarımdan anladığımıza ve daha önce çıkan sızıntılara göre telefonun ön kısmında yer alan butonun kaldırılmasıyla birlikte parmak izi okuyucu telefonun arka kısmına kameranın sağ tarafına alınmış.

Samsung Galaxy S8 hakkında tüm resmi bilgileri yine sızıntılara göre 29 Mart tarihinde New York'ta düzenlenecek özel bir basın toplantısıyla birlikte öğreneceğiz.