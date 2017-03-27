Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ AnTuTu Testinde Ortaya Çıktı!

Samsung’un 2 gün sonra tanıtacağı cihazları Galaxy S8 ve Galaxy S8+ AnTuTu Benchmark’ta resmen ortaya çıktı.

29 Mart tarihi itibariyle nihayet kavuşacağımız Samsung’un yepyeni iki amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ AnTuTu Benchmark testinde ortaya çıktı. SM-G950F, SM-G950U, SM-G955F ve SM-G955U kod adlarını taşıyan modellerin böylelikle teknik özellikleri de resmen kesinleşmiş oldu.

Ortaya çıkan bu detaylara göre Türkiye’ye gelecek olan SM-G950F kod adlı Galaxy S8 ve SM-G955F kod adlı Galaxy S8+ modellerinde Exynos 8895 Octa çipseti yer alacakken 12MP arka ve 8MP ön kamera olacağı, 64GB depolama alanının yanı sıra 4GB RAM bulunacağı belli oldu. Ekran çözünürlüğünde Galaxy S8’de 5.8 inç ekranda 1080x1920, Galaxy S8+’ta ise 6.2 inçte 1080x2220 piksel görünüyor. Yani Full HD. Ancak bunun sebebi 2K desteği sunan bu iki cihazda varsayılan olarak çözünürlüğün Full HD gelecek olması. (Özellikle Galaxy S7’ye gelen Android 7.0 Nougat güncellemesinde bunu görmüştük)

Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, yani ABD’deki AT&T ve Verizon için özel olacak U serisi Galaxy S8 ve S8+ modellerinde ise Qualcomm Snapdragon 835 çipseti bulunacak.

Bunun yanı sıra Bixby sesli asistanı ve Türkiye’de Samsung Pay hizmetinin açılması gibi yenilikleri de getirecek olan Galaxy S8 lansmanında Webtekno olarak yer alacağız. Çarşamba günü tüm gelişmeleri Webtekno.com’dan takip edebilirsiniz.