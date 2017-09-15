Galaxy S9'un İlk Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı!

Galaxy S9, 2017 yılında oluşan çerçevesiz ekran trendinden sonra çok daha fazla merakla beklenen bir cihaz konumuna geldi. DBS DESIGNING, Galaxy S9 için bir konsept tasarım videosu hazırladı.

Gözünüzün önüne öncelikle Galaxy S6’yı getirin. Aşırı kıvırılmış edge ekran, büyük bir arka kamera çıkıntısı, parmak izi ve ahize için hem altta hem üstte büyük boşluklar. Ardından S7’yi düşünün; daha az kıvrılmış ancak çerçevesi azaltılmış bir edge ekran, neredeyse hiç olmayan kamera çıkıntısı, altta ve üstte parmak izi ve ahize için kalın boşluk.

Ardından bu yıla geldiğimizde Galaxy S8; sadece kullanımı kolaylaştıracak kadar edge ekran, neredeyse olmayan kamera çıkıntısı. Ahize için boşluk yok! Parmak izi sensörü için boşluk yok! Infinity Display tasarım anlayışı ile altta ve üstte çok ince çerçeveler var. Peki ya Galaxy S9?

Tasarımını her yıl mükemmele daha da yaklaştıran Samsung, 2018’in ilk yarısında tanıtacağı Galaxy S9 için nasıl bir tasarım iyileştirmesi planlıyor? Çoğu kişi, altta ve üstte bulunan ince çerçevelerin kaldırılmasını bekliyor. Tasarım konusunda başka bir kusur kalmadığına göre bizim de bunu beklememiz tuhaf olmaz.

Açıkçası henüz Galaxy S9 tasarımı ile ilgili hiçbir sızıntı gerçekleşmediği için bir yorum yapamıyoruz. Fakat konsept tasarımlayla ünlü YouTube kanalı DBS DESIGNING’ın Galaxy S9 ile ilgili bazı fikirleri var. O da herkes gibi ekran çerçevelerinin kaldırılacağını düşünüyor. Fakat DBS DESIGNING’ın Galaxy S9’unda bundan fazlası var.

Cihaz 6GB RAM’e ve 128GB depolamaya sahip olacak. 3600mAh bataryalı Galaxy S9 kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkacak. Bunlar zaten bekleniyor fakat DBS DESIGNING’ın kamera konusunda beklentisi çok büyük. Arkada 18MP’lik iki kamerası bulunan cihazın ön yüzünde de 13MP’lik iki kamera bulunuyor. Açıkçası Galaxy S8’de tek bir arka kameranın 12MP olduğunu düşünürsek bunun biraz fütüristik bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz.

DBS DESIGNING’ın konsept Galaxy S9 videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.